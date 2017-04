Seeberger: Neue Marke Müsliglück

Affenbande – mit getrockneten Bananen und Kokoschips

Sunday Morning – mit Orange, Crunch und Honig

Berry Birthday – Crunchymüsli mit Erdbeeren und Heidelbeeren

Schneewittchen & die 7 Ähren – mit rotbackigen Äpfeln und Urkorngetreide

Hüttenzauber – mit lila Pflaumen, Mohn und Mandeln

Ritter der Morgenstunde – mit Erdbeeren, Äpfeln, Birnen und Schokolade

Pfundskerl – mit steirischen Kürbiskernen und aromatischen Äpfeln

Naschkatze – zarte Flocken, Haferherzen und Schokoleckereien

Bitter Sweet – mit puren Kakaosplittern, echten Orangen und Chia.

Hafer-Vollkornflocken, als ausgesuchtes Hauptgetreide, bilden das Herz jeder Müsliglücksorte. Dazu kommen Früchte, Haferherzchen und Cornflakes oder Getreidebällchen. Alle Bestandteile der Müslisorten sind sorgfältig ausgewählt, naturbelassen oder bio.Die neue Marke von Seeberger will nicht nur eingefleischte Müsli-Fans überzeugen, sondern spricht vor allem neue, experimentierfreudige Zielgruppen an: mit dem ersten herzhaften Müsli mit Schinkenchips, dem ‘Bauernfrühstück‘, ‘Hüttenzauber‘ oder dem ‘Germknödel‘ unter den Frühstücksflocken.Mit dem neuen Müsliglück-Präsentationskonzept für Hotellerie und Gastronomie stehen hochwertige Holzetageren zur Verfügung, deren modulare Bauweise keine Wünsche offenlässt. Abgerundet wird die Präsentation durch passende Müsligläser – mit Holz- oder Edelstahldeckel – und dem Müsliglück-Logo. Selbstverständlich gehören auch Servierlöffel, farbige Sortenetiketten, Tischaufsteller und Sortenkärtchen mit Genusstipps zum glücklich machenden Müsli-Repertoire.Müsliglück ist in 15 Sorten erhältlich, speziell für die Gastronomie sind die neun beliebtesten Mischungen im 1,5 kg-Beutel abgepackt.Erhältlich sind:26.04.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis