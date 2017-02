Zwiesel Kristallglas: Inspiriert von der Bauhauskultur

Ausgezeichnet als Weltmarktführer Champion 2017

Diese neue Kollektion zitiert die gestalterische Linie der großen Bauhauskultur. Geradlinig, auf Zeitlosigkeit hin entwickelt passen die Gläser perfekt in ein anspruchsvolles Ambiente. Über einem weit aufragenden Stiel ruht ein geometrischer Kelch, der mit seiner klaren, kubischen Form alle Blicke auf sich zieht. Eine perfekte Bühne für große Weine. Für eine moderne Inszenierung in Gastronomie und Hotellerie eignet sich Modo ebenso wie für die heimische Tafel. Modo besteht aus vier Größen für Weiß- und Rotwein, Sekt/Champagner und Wasser.Die Zwiesel Kristallglas AG wurde aktuell als „Weltmarktführer Champion 2017“ im Segment „Kristallglas für gehobene Hotellerie und Gastronomie“ ausgezeichnet. Der Weltmarktführer-Index wird jährlich von der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer mit dem Medienpartner „Wirtschafts Woche“ ermittelt. In insgesamt sechs Kategorien werden die Top Leistungsträger aus 20 Branchen gekürt.21.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis