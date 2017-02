Compass Group: Medirest erhält Zuschlag von Londoner NHS-Kliniken

Medirest wird ab März mit etwa 600 Mitarbeitenden ein umfassendes Service-Paket für NHS bereitstellen. Außer dem Patienten-Catering gehören dazu unter anderem Aufgaben im Reinigungs- und Sicherheitsbereich. In der Patientenverpflegung will Medirest ein neues Menü-Bestellsystem installieren.Der Klinikverbund NHS vereint seit 2014 Kliniken und kommunale Servicedienstleistungen in den Londoner Stadtteilen Brent, Ealing und Harrow. Medirest ist künftig einziger Facility-Management-Dienstleister für alle Häuser im NHS-Verbund. North West Healthcare verspricht sich davon weitere Standardisierungen und Verbesserungen der Dienstleistungen.Medirest ist derzeit mit mehr als 25 Akutkrankenhäusern und Gesundheitszentren in Großbritannien im Geschäft. Die Compass Group UK & Ireland ist an insgesamt rund 15.000 Standorten in den Bereichen Betriebsverpflegung, Sport- und Freizeit, Schulen, Care sowie auf Ölplattformen vertreten.21.02.2017, SI - Redaktion gv-praxis

