Deutschland: Viertletzter Platz in Europa bei Restaurantausgaben

Eurostat hat auf seiner Website eine interaktive Graphik veröffentlicht, die sehr anschaulich aufbereitet hat, in welchen Ländern wie viel vom Haushaltseinkommen wofür ausgegeben wird. Die Zahlen sind zwar von 2015, aber nicht weniger spannend.Mit fast einem Viertel fällt der größte Batzen auf die eigenen vier Wände, ob gemietet oder gekauft. Da gibt es auch in den einzelnen Ländern keine frappanten Unterschiede. Diese finden sich in der Tat etwa in den Ausgaben für Restaurants und Cafés, denn in diesen lassen die Spanier 14,6 % ihres Haushaltseinkommens, während die Deutschen dafür nur 4,4 %, die Rumänen gar nur 1,1 % dafür ausgeben. Gleichzeitig geben die Rumänen aber 29,7 % ihres Haushaltseinkommens für Essen aus. Dass Deutschland hingegen auch hier auf den hintersten Plätzen (fünftletzter Platz mit 9,3 %) liegt, ist ja gemeinhin bekannt.So einig wir uns mit den Rumänen in Sachen auswärts essen gehen zu sein scheinen, beim Thema Versicherungen könnten wir nicht verschiedener sein: Hier belegen die Deutschen im Europa-Ranking Platz 3 (nach den Niederlanden und Frankreich), während Rumänien mit 0,3 % das entspannte Schlusslicht bildet. Griechenland hat mit 6 % die höchsten Ausgaben für Transportdienste und Kommunikation und mit 3,2 % die niedrigsten für Möbel und Wohnungsausstattung – ein Gebiet, in dem die Deutschen mit 6,6 % auf Platz zwei stehen, nach Malta.20.02.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis

