Berlin: 5. Spirit of Istanbul Festival erwartet 7.500 Gäste

Mehr als 7.500 Gäste, darunter viele Prominente, werden bei dem großen Spirit of Istanbul Festival von Yeni Raki in der Arena Berlin erwartet. Ein Highlight der deutsch-türkischen Freundschaft – mit urbaner Kunst, Musik und gutem Essen – eine Chance, in inspirierender Atmosphäre für einige Momente innezuhalten und ganz bewusst das Leben zu genießen.Die Arena Berlin wird sich in ein modern-traditionelles Get-Together auf 6500m2 verwandeln. Vor Ort wird türkische Mezze und außergewöhnliches Street Food unter anderem vom Berliner Adana Grillhaus angeboten. Dazu ein spektakuläres Live-Cooking der Köche von Panem et Salis. Gereicht wird das türkische Nationalgetränk Yeni Raki, traditionell mit Wasser und Eiswürfeln oder als kreativer Cocktail. „Die türkische Küche ist auf der ganzen Welt bekannt. Die Mezze, köstliche warme oder kalte Appetizer, und Yeni Raki, den wir häufig zusammen mit Wasser und Eis als so genannte Löwenmilch genießen, gehören zu ihren Highlights und werden auch an diesem Abend nicht fehlen”, so Galip Yorgancıoğlu, Managing Director von Diageo MENA.Neben Kulinarik und Musik zeigt sich das Spirit of Istanbul Festival auch künstlerisch mit den Exponaten des Berliner Fotografen Thomas Kakareko sowie des türkischen Fotokünstlers Levent Özçelik. Gezeigt werden ‘unrushed‘-Momente der Entschleunigung in den beiden Metropolen Berlin und Istanbul.DJ-Legende Senay Güler und bekannte Live-Acts wie Culcha Candela beleben die Arena mit unterkulturellen Sounds. Yeni Raki hat dieses Festival in Berlin für alle ins Leben gerufen, die den Spirit of Istanbul kennenlernen möchten oder bereits Kenner und Liebhaber sind. Der Eintritt zu diesem Event in der Arena ist frei. „Wir freuen uns, mit dem jährlich von uns ausgerichteten Spirit of Istanbul Festival einen außergewöhnlichen Ort zu schaffen, der zu einem interkulturellen Austausch einlädt. In diesem Jahr schaffen hervorragende Auftritte, eindrucksvolle Kunstprojekte sowie erstklassige kulinarische Highlights eine spannende Atmosphäre, die inspirierende Gespräche ermöglicht und fördert“, verspricht Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen, Geschäftsführerin des familien-geführten Spirituosenunternehmens BORCO-MARKEN-IMPORT.Diageo ist der weltweit größte Spirituosenkonzern. Mit Premiummarken wie Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Windsor, Buchanan’s Whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One Wodkas, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray und Guinness vereint er die berühmtesten Marken für Spirituosen, Bier und Wein unter einem Dach. Diageo ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das seine Produkte in mehr als 180 Ländern verkauft und an der New Yorker Börse (DEO) sowie an der Londoner Börse (DGE) notiert ist. 2011 übernahm Diageo Mey İçki, ein Unternehmen, das 2004 nach der Privatisierung der Sparte von Tekel für alkoholische Getränke gegründet wurde. Mey ist in der Türkei in der Herstellung und im Vertrieb und Marketing tätig. Beide Bereiche sind als jeweils eigenständige Unternehmen organisiert. Zum Produktportfolio von Mey gehören Yeni Raki, Tekirdağ Raki, İstanblue und Binboa Votkas, Kayra, Terra und Buzbağ Wines. Mey ist seit dem ersten Tag seines Bestehens ein gesellschaftlich verantwortliches Mitglied seiner Gemeinschaft. Das Unternehmen bringt die Talente seiner Mitarbeiter mit der Stärke seiner Marken zusammen und gehört mit mehr als 1.200 einschließlich in Vertrieb und Verkauf beschäftigten Mitarbeitern zu den größten Unternehmen der Türkei.Yeni Raki wird in Deutschland exklusiv von BORCO-MARKEN-IMPORT distribuiert. BORCO, mit Sitz in Hamburg, ist einer der größten deutschen und europäischen Produzenten und Vermarkter internationaler Top Spirituosen Marken. Das Portfolio des inhabergeführten und unabhängigen Unternehmens deckt fast alle wichtigen internationalen Segmente ab und ist in seiner Stärke und Geschlossenheit sicher einmalig.20.02.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis

