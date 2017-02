BdS: Kritik am Entgelttransparenzgesetz

„Wichtiger als neue Gesetze ist eine gute Infrastruktur zur Kinderbetreuung. Das schafft die nötige Flexibilität, so dass beide Partner Familie und Karriere erfolgreich unter einen Hut bekommen. Man darf zudem nicht vergessen: Grundlagen für Lohngerechtigkeit sind bereits durch Tarifverträge, das AGG und gute betriebliche Praxis gelegt. Diese sollten wir intensiv leben", so Gabriele Fanta, BdS-Präsidentin.Das Entgelttransparenzgesetz sieht unter anderem vor, dass Mitarbeiter in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten in Zukunft Anspruch auf Auskunft darüber haben, nach welchen Kriterien sie bezahlt werden ( mehr ... ). Dabei geht es vor allem um die Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Die Wirtschaft befürchtet ein 'Bürokratiemonster'.Der BdS ist für seine über 800 Mitgliedsunternehmen Tarifpartner der NGG mit bundesweitem Flächenentgelt- und Flächenmanteltarifvertrag. Die Anwendung der Tarifverträge ist für alle Mitgliedsunternehmen mit rd. 2.700 Restaurants und 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbindlich. Die Vergütung erfolgt konsequent anhand der Eingruppierung und der darin beschriebenen Tätigkeit. Dies gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängig von Geschlecht oder Herkunft. Damit ist die gelebte Tarifkultur in der Systemgastronomie gleichsam der Garant für Entgeltgerechtigkeit.20.02.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Branchennews vom 20.02.2017: