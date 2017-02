BRF Europe: Onlineplattform für Foodservice-Kunden in Europa

Präsenz im Foodservice-Markt weltweit ausgebaut

„Der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg“, erläutert Colin Norton, CEO von BRF Europe & Eurasia die Idee hinter der neuen BRF Foodservice-Plattform: „Innovation und Kooperation sind Eckpfeiler des Fortschritts. Unsere Einladung an Foodservice-Kunden zur Nutzung unserer Plattform ist zugleich auch eine Einladung, das von uns angebotene Wissen über weltweite Nahrungsmittel-trends und die Kreation neuer Gerichte zu nutzen. Die neue Onlineplattform bringt BRF mit Inhabern und Distributoren im Bereich Foodservice in ganz Europa zusammen. Zulieferern und Unternehmen steht damit eine praktische Möglichkeit zum einfachen Zugriff auf Produktinformationen und Marketing-Tools zur Verfügung.Als professioneller Handelspartner für Geflügelprodukte will BRF FS die Onlineplattform nutzen, um Foodservice-Kunden Werbelösungen, Produktneuigkeiten und schmackhafte neue Rezeptideen von den BRF Küchenchefs bereitzustellen. Empfehlungen für die Produkte der Marken Sadia und Perdix erfolgen je nach Geschäftsprofil. Lösungen für Restaurants, Kneipen, Pizzerien und Hotels sind über lokale Distributoren erhältlich.BRF hat seine Präsenz im Foodservice-Markt weltweit durch die Akquisition erfolgreich etablierter Unternehmen konsequent ausgebaut. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im internationalen Proteinhandel und ist eines der größten Lebensmittelunternehmen weltweit. Als globales Unternehmen erzielt BRF 50 Prozent seiner Nettoumsätze im internationalen Markt.Mit der Einführung einer neuen weltweiten Managementstruktur will BRF seine Flexibilität erhöhen und sein Wachstumspotential steigern. BRF verfügt über weltweit 54 Produktionsstätten. In Europa ist man in Großbritannien und den Niederlanden präsent.20.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis