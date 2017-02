Michael Weigel: 36. Int. Foodservice-Forum, Hamburg – casualfood!

Sein unternehmerischer Partner in der GmbH, Stefan Weber, referiert beim36. Internationalen Foodservice-Forum am 16. März 2017, Michael Weigel übernimmt anschließend den Q&A-Part, will heißen, stellt sich den Fragen des Moderators. Themenstellung:• casualfood. Foodservice für mobile Menschen• 'Look. Learn. Think. Create. Do.' – der Prozess für neue ErfolgsformateWeigel hat in Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre studiert, einer seiner Studienschwerpunkte war ein damals hoch aktuelles Thema – nämlich die Wirtschaftstransformation in Osteuropa. Als frisch gebackener Diplom-Kaufmann dann Aufgaben im Trade & Event-Marketing, bei einer Online-Jobbörse sowie als Sales Team Manager in diversen Unternehmen.Mitte der Nuller-Dekade: Gründung der Carl Mayer’s Mobile Catering GmbH mit Verkauf von Backwaren und Snacks an Airports. Daraus wurde die casualfood GmbH mit heute 700 Mitarbeitern und einem Umsatz im Jahr 2015 von 37,1 Mio. € (+ 23,3 %) in 51 Betriebsstätten.Der 49-Jährige versteht sich als Quereinsteiger in die Gastronomie und weiß sehr zu schätzen, dass hier Genuss und Lebensfreude auch bei der Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Und wenn es dann einmal was ganz anderes sein soll, interessiert er sich für Geschichte und Politik.Beim Abschalten hilft die Familie mit einem fünfjährigen Töchterlein.Hier das komplette Forum-Programm zum Downloaden: PDF Booking über: www.internorga.com/foodservice Die Veranstaltung kostet 545 € pro Teilnehmer (ab 3. Person eines Unternehmens 280 €), Frühbucherpreis bis 26.02.2017: 525 € bzw. 270 €.Das Forum ist Europas größter Kongress für professionelle Gastronomie. Seit Jahren zählt die Veranstaltung 2.000+ Teilnehmer – von Azubi bis Aufsichtsrat. Veranstalter sind die Hamburg Messe sowie die Wirtschaftsfachzeitschriften food-service/FoodService Europe & Middle East.Das Programm des 36. Forums trägt den Arbeitstitel:Insgesamt gehen knapp ein Dutzend Personen auf die Bühne.Der Kongress findet erstmals im Mehr! Theater am Hamburger Großmarkt statt (CCH-Umbau). Haya Molcho , Wien (Serie – 1). www.neni.at Don Meij , Brisbane/Australien (Serie – 2). www.dominos.com.au, www.dominos.de Stefan Verra , München (Serie – 3). www.stefanverra.com Emanuel Pallua , Berlin (Serie – 4). www.foodora.de Stefan Weber , Frankfurt am Main (Serie – 5). www.casualfood.de Henry McGovern , Breslau (Serie – 6). www.amrest.com Prof. Dr. Kjell A. Nordström , Stockholm (Serie – 7). www.kjellnordstrom.eu20.02.2017, GW - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Branchennews vom 20.02.2017: