Zürich: 25hours zum Zweiten - wieder mit Neni Restaurant

Es ist für Neni, gegründet am Wiener Naschmarkt, nach Berlin, Hamburg und dem ersten 25hours in Zürich-West, bereits die vierte Location in Partnerschaft mit der Marke – jene in Hamburg wartet auf die Wiedereröffnung: Letzten Sommer brach im Restaurant ein Feuer aus und das erst wenige Monate zuvor eröffnete Hotel musste vorläufig schließen.Das Neni und die Cinchona Bar im Erdgeschoss des 170-Zimmer-Hauses sind Herzstück des neuen Hotels. Sie sollen gemäß der 25hours-Philosophie nicht nur Hotelgäste anziehen, sondern auch das lokale Publikum.Kein 25hours Hotel sieht aus wie das andere, das Design soll immer wieder überraschen und spielt auch gerne mit dem jeweiligen Local Spirit. Im neuen Zürcher 25hours waren zahlreiche Künstler am Werk, darunter das schweizerisch-slowenische Duo Veli & Amos mit Street Art oder Tobias Rehberger mit japanischen Erotikdarstellungen an der Bar.Gegründet 2005 von Stephan Gerhard, Ardi Goldman, Christoph Hoffmann und Kai Hollmann, betreibt die 25hours Hotel Company heute acht Hotels im deutschsprachigen Raum. Jüngst erst wurde Mitbegründer Christoph Hoffmann von der AHGZ (dfv Mediengruppe) zum Hotelier des Jahres 2017 gekürt. Im Herbst 2016 gab das Unternehmen eine strategische Allianz mit Accorhotels bekannt und verfolgt nun mit Nachdruck auch Hotelprojekte rund um den Globus.Neben dem Neuzugang in Zürich stehen weitere Eröffnungen an: 25hours Hotel München (2017), 25hours Hotel Paris, 25hours Hotel Düsseldorf und 25hours Hotel Köln (2018).Übrigens wird Neni-Gründerin Haya Molcho beim Internationalen Foodservice Forum am 16. März in Hamburg auf der Bühne stehen und ihr Konzept präsentieren!20.02.2017, MW - Redaktion food-service