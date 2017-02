Autogrill: Neuer COO für die Schweiz

Dies melden Schweizer Medien. Schiedt, der das BWL-Studium an der Universität München absolviert und später berufsbegleitend einen MBA erworben hat, ist seit 2010 für Autogrill tätig. Zunächst als Marketing Director für die Schweiz und anschliessend als Head of Group Concept Development and Portfolio Management für die Autogrill-Gruppe.Beat Grau, seit 15 Jahren als CEO bei der Autogrill Schweiz AG tätig, hat sich entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Er wird weiterhin als Verwaltungsratspräsident der Autogrill Schweiz AG und als Concept and Operations Improvement Advisor Autogrill Europe tätig sein. Ab 2018 wird Beat Grau wieder als selbständiger Unternemensberater arbeiten.20.02.2017, MW - Redaktion food-service

