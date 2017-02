CSM Bakery Solutions: Neuer Chef für das europäische Foodservice-Geschäft

Quakernack startete seine Karriere bei Mondelez, wo er verschiedene Funktionen in Marketing und Vertrieb mit dem Schwerpunkt Foodservice innehatte. Seit seinem Wechsel zu CSM im Jahr 2004 bekleidete er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Zuletzt verantwortete er als Regional Director DACH & NORDICS Traditional Trade/Handwerk unter anderem den Vertrieb der Marken MeisterMarken, Ulmer Spatz und Goldfrost.Quakernack folgt auf Phil Jones (48), der als Chief Commercial Officer and Senior Vice President of Sales for North America die Verantwortung aller nordamerikanischen Absatzkanäle von CSM Bakery Solutions übernommen hat.Die Nachfolge von Quakernack im Handwerksbereich hat Christian K. Filseth (50) angetreten, der zuvor den Industry-Bereich von CSM in Zentral- und Ost-Europa geleitet hatte. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Produzent und Lieferant von Backzutaten, Tiefkühlbackwaren und Services für Handwerksbäckereien, den Foodservice-Markt, industrielle Hersteller von Backwaren sowie den LEH.17.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis