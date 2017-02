Starbucks: Affogato-Eiscreme in mehr als 100 US-Stores

Die Reserve-Bars verwenden besonders hochwertige Kaffeebohnen - aktuell gibt es in den USA 18 Einheiten, unter anderem in Los Angeles, Boston und Chicago. 100 weitere Coffee Houses werden das Affogato 'inspired by the Roastery' ebenfalls anbieten - statt der Reserve-Kaffeebohnen kommen hier regulärer Espresso und Nariño 70 Cold Brew-Kaffee zum Einsatz.Das Eiscreme-Projekt ist nur eines von zahlreichen Beispielen, in denen die Rösterei in Seattle als Innovationslabor für das gesamte Unternehmen fungiert. Das Affogato-Angebot wurde hier schon im vergangenen Juni lanciert und schaffte es seitdem ununterbrochen unter die Top-5-Besteller in diesem Store.Es vereint verschiedene Eiscreme-Sorten der Mora Iced Creamery, in mehreren Varianten übergossen mit Cold Brew-Kaffee, einem Cold Brew-Milchshake und Sirup.16.02.2017, BS - Redaktion food-service

