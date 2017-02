Marché International: Deutscher Servicepreis für hervorragende Kundenbewertungen

Damit kann sich das Gastronomieunternehmen bereits zum dritten Mal seit 2012 über die begehrte Auszeichnung freuen. Insgesamt wurden vom Deutschen Institut für Servicequalität in diesem Jahr über 484 Unternehmen in 17 Kategorien beurteilt.Ausgezeichnet wurden jeweils die besten drei Unternehmen aus jeder Kategorie. Der Sonderpreis 'Kundenurteil Service' wurde zudem auf Basis von Befragungen vergeben, in die insgesamt rund 14.200 Verbrauchermeinungen und 850 Entscheider-Interviews (B2B) einflossen. Dabei erzielten die Marché Restaurants (neben Aldi Talk und Höffner) eine Bestbewertung im Hinblick auf ausgeprägte Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit.Laut DISQ zeichneten sich die Marché Restaurants insbesondere durch ihr herausragendes Gespür für Kundenbedürfnisse, das qualitativ hochwertige Speisenangebot sowie ein attraktives Ambiente aus. Als glücklicher Preisträger nahm am Dienstagabend Country Manager Lars Göthel die Auszeichnung vom Deutschen Institut für Service Qualität und ntv entgegen.Auch Marché International CEO Oliver Altherr zeigte sich begeistert über den Preis: „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung, denn sie wird direkt von den Kunden vergeben. Das diesjährige Ergebnis zeigt, dass wir mit unseren Marktplatz-Restaurants und unseren hohen Standards genau richtig liegen. Dieser Erfolg ist nur durch die hervorragende Arbeit unserer Mitarbeiter möglich.“17.02.2017, BS - Redaktion food-service

