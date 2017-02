Flughafen Hahn: Lagardère eröffnet drittes Coffee Fellows

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine weitere Neueröffnung vermelden können“, kommentieren Christoph Wenisch, Chief Operating Officer (COO) Foodservice bei Lagardère Travel Retail und Sven Ernst, Geschäftsführer Operations bei Coffee Fellows, die langjährige und erfolgreiche Franchise-Partnerschaft der beiden Unternehmen.Damit betreibt Lagardère Travel Retail jetzt drei Coffee Fellows-Shops in Hahn und insgesamt fast 30 Filialen dieses Konzeptes an Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland. Das neue gastronomische Highlight in Hahn begrüßt seine Gäste ab sofort im Terminal 1B (landside) und präsentiert sich im konzepttypischen UK-/US-Shop-Style mit Materialien wie Echtleder, Holz in gekalkter Eiche und gebürstetem Edelstahl.Die Filiale bietet ihren Gästen zusätzlich zum Wohlfühlambiente im 65 qm großen Innenbereich (28 Sitzplätze), eine 52 qm große Außenterrasse (44 Sitzplätze) sowie einen 15 qm großen Bereich vor dem Shop mit 16 Sitzplätzen.Ganz gemütlich oder an der schnellen Bedientheke 'Quick and go' genießen die Gäste die große Coffee Fellows Produktauswahl mit frisch gebrühten Kaffeespezialitäten, Frappés, Shakes, Muffins, Donuts und frisch zubereiteten Bagels. „Das hochwertige Food-Angebot wird mit dem Fokus auf Frische à la Minute vor den Augen des Gastes zubereitet. Die Auswahl ergänzen wir mit einer heißen Snackbar“, unterstreicht Christoph Wenisch. Hier finden die Reisenden und Flughafenbesucher zum Beispiel herzhafte Klassiker wie Fleischkäse- und Frikadellenbrötchen sowie Kartoffel- und Nudelsalat.„Natürlich haben wir auch unser beliebtes Coffee Fellows-Getränkeangebot“, so der COO, „für die Anforderungen dieses Standorts maßgeschneidert ergänzt: Im neuen Coffee Fellows am Flughafen Hahn können unsere Gäste auch bei einem frisch gezapftem Bier, einem Aperol Sprizz oder einem leckeren Hugo entspannen.“15.02.2017, BS - Redaktion food-service

