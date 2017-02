London: Caffè Nero startet Wiederverwertung von Kaffeesatz

Caffè Nero zufolge können aus 1 t Kaffeesatz 245 l Bio-Diesel entstehen.Matt Spencer, Commercial Director: “We are always looking at ways to improve our recycling so we are very excited to be working with First Mile and bio-bean on this initiative and will seek to extend it beyond Greater London. We are committed to doing our bit to help address the recycling issues we all face today.”Bisher wurden die Kaffee-Abfälle vorwiegend der Verbrennung zugeführt oder landeten auf Deponien.Schon Ende des Jahres hatte Wettbewerber Costa Coffee mitgeteilt, dass inzwischen die Kaffeereste von 850 der insgesamt gut 1.100 Stores der Kette in Großbritannien an bio-bean geliefert werden.Das entspreche einer Menge von 3.000 t Kaffeesatz im Jahr.bio-bean gewinnt daraus Biomasse-Pellets als Brennstoff und 'Kaffee-Briketts' für Holzöfen, ein neues Verfahren soll es ermöglichen, das im Kaffeesatz enthaltene Öl zu Bio-Diesel zu verarbeiten.15.02.2017, MW - Redaktion food-service

