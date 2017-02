Holy Cow: Schweizer Burger-Konzept eröffnet 1. Deutschen Standort

„Aktuell sind wir daran eind zu planen“, verkündete Ian Young, Chef der Holy-Cow-Muttergesellschaft Parsaco gegenüber der Handelszeitung. Langfristig sieht Young Chancen für 60 bis 70 Standorte der Gruppe in der Schweiz, dazu weitere im Ausland.wirbt damit, dass sie ausschließlich Rind- und Pouletfleisch von Schweizer Tieren für ihre Patties verwendet.Generell bemüht man sich, vorwiegend Produkte regionaler Herkunft zu verwenden und spielt mit dem Gedanken, einen eigenen Bauernhof samt eigener Viehzucht zu installieren, um das geplante Wachstum nachhaltig zu gestalten.(Preisangaben fürs Menü inkl. Pommes frites und alkoholfreies Getränk):► 10 Rindfleisch-Burger-Offerten, 165 g Patty, zu 100 % aus Schweizer Rindfleisch, 15,90-19,90 sfr► 2 Rindfleisch-Burger für großen Hunger, 24,90 sfr► 8 Poulet-Burger, 140-g-Patty, 100 % Schweizer Pouletfleisch, 19,90-20,90 sfr► 3 Veggie-Burger, 18,90-19,90 sfr► 4 Junior-Burger, 11,90-12,90 sfr, zzgl. Pommes & Salat 4,90 sfr► 3 Studenten-Menüs (Beef-/Cheese-/Veggie-Burger + Pommes + alkoholfreies Getränk), 13,90-14,90 sfr► 3 Salate sowie Alkoholfreie (Wasser, Schorle, Sirupgetränk, Ice Tea) und alkoholische Getränke (3 Biere, 2 Weine)2009 startete das Unternehmen mit seinem ersten Holy-Cow-Restaurant in Zürich. Inzwischen betreibt das Unternehmen 18 Standorte (3 Konzepttypen) und beschäftigt 300 Mitarbeiter aus 25 Nationen, so die Angaben aus dem Unternehmen.15.02.2017, JPW - Redaktion food-service

