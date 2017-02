Gastro-Hot Spots: Newcomer Laschori gibt überraschend auf

Der 750 qm große Betrieb am Blankeneser Bahnhof – ein gastronomisches Spin-off des Familienunternehmens Rari Food, spezialisiert auf Fleischimport und Großhandel - setzte auf hochwertige Steaks vom High Temperature Grill, Burger-Station, Bar, Lounge und wechselnde Events. Ab sofort sind die Türen des Restaurants geschlossen. Dem Hamburger Abendblatt gegenüber erklärte Unternehmer Thorsten Rachow, der Standort sei für das Konzept nicht der richtige gewesen. Es fehlte schlicht an genügend Frequenz, um die Location wirtschaftlich zu betreiben.Doch Rachow glaubt nach wie vor an die Tauglichkeit des Konzepts und kündigt an, in den kommenden Monaten „nach Prüfung aller in Blankenese gesammelten Erfahrungen“ nach einem neuen Standort zu suchen – dann aber unbedingt in Hamburger Citylage.15.02.2017, MW - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 15.02.2017: