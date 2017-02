Smeg: Verstärkte Aktivitäten in der Gewerbegastronomie

Die Umfirmierung von Smeg Hausgeräte GmbH in Smeg Deutschland GmbH unterstreicht die breitere Ausrichtung des Traditionsunternehmens. Smeg setzt in Deutschland nicht mehr nur auf hochwertige Küchenausstattung für ästhetisch anspruchsvolle Privatanwender.Für Gewerbegastronomie und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung soll der Geschäftsbereichmit professioneller Küchentechnik „made in Italy“ punkten. Diese Sparte will der Hersteller in Deutschland ebenso ausbauen wie das Segment Medizintechnik.Smeg startete vor 20 Jahren in Deutschland mit Haushaltsgroßgeräten mit einem Schwerpunkt auf Gas-Kochfeldern und Backöfen. Die Kühlschränke im Retro-Stil entwickelten sich zu Stil-Ikonen. Inzwischen ist ein komplettes Sortiment an Haushaltskleingeräten im 50’s Style dazugekommen.Aktuell intensiviert Smeg sukzessive das Marketing in Deutschland für alle Produktbereiche.17.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis

