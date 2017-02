Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz: Veganer Rezepte-Wettbewerb

Hoher Anteil vegan-vegetarischer Esser in den niederbayerischen Mensen

„Wir haben alle Rezepte eingehend auf ihre Mensa-Tauglichkeit geprüft“, sagt, Leiter der Abteilung Hochschulgastronomie gegenüber den „Mittelbayerischen Nachrichten“. Die besten Gerichte des Wettbewerbs sollen nun in den regelmäßigen Speiseplan der Mensen übernommen werden.Der Wettbewerb wurde vonaus der Studierendenvertretung der OTH Regensburg angeregt und traf bei, Geschäftsführerin des Studentenwerks auf offene Ohren: „Über dieses sinnvolle Projekt haben wir uns sehr gefreut, da der Anteil der Studierenden, die vegetarisch oder vegan essen, zunimmt.“Der erste Preis, eine Aufladung der Mensa & Campus Card in Höhe von 80 Euro, ging anfür seine Tomatenquiche. Das Kürbis-Taco mit Bohnen und Avocadocreme vonerreichten den zweiten Platz undkam mit ihrem indischen Dal. Auf den dritten Platz.Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz betreibt an den Standorten Regensburg, Deggendorf, Landshut, Passau und Straubing insgesamt 24 gastronomische Einrichtung, die einen Umsatz von gut 11,5 Mio. Euro erzielen.15.02.2017, SI - Redaktion gv-praxis

