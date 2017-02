Schlumberger: Neue Riojas, Mezan Vintage Rums und limitierte Jubiläums-Cuvée

Schlumberger Sparkling feiert Jubiläum mit limitierter Jubiläumscuvée

Neuausrichtung des Rioja-Sortiments mit Bodegas Roda und Bodegas Taron

Neue limitierte Qualitäten von Mezan

So sind im letzten Jahr unter anderem die Rioja-Weine der Bodegas Roda und der Bodegas Taron neu aufgenommen worden, die auch auf der diesjährigen ProWein, die vom 19. bis 21. März in Düsseldorf stattfindet, verkostet werden können.Außerdem präsentiert Schlumberger unter anderem den neuen Vermut von Lustau, zwei neue Qualitäten der Mezan Vintage Rums, den neuen Jahrgang von Le Volte dell’Ornellaia und eine limitierte Jubiläumscuvée von Schlumberger Sparkling. Am Stand D91 in Halle 14 lädt Schlumberger die Besucher der diesjährigen ProWein dazu ein, diese und viele weitere Produkte kennenzulernen und zu verkosten.Die älteste österreichische Sektkellerei Schlumberger feiert 2017 ihr 175-jähriges Bestehen. Das 1842 gegründete Unternehmen ist Marktführer im Bereich Premium-Sekt und Premium-Spirituosen. Der Gründer Robert Alwin Schlumberger revolutionierte seinerzeit die Standards auf dem österreichischen Wein- und Schaumweinmarkt, indem er als Erster Schaumwein nach der aufwändigen 'Méthode Traditionelle' herstellte.Anlässlich des Jubiläums stellt die Schlumberger Vertriebsgesellschaft auf der ProWein eine besondere Jubiläumscuvée, einen reinsortigen Chardonnay, vor. Diese wird in Deutschland in limitierter Auflage verfügbar sein.Bereits im Mai 2016 hat Schlumberger die Distribution des international hoch geschätzten Spitzenweinguts Bodegas Roda übernommen. Teil der Philosophie des Weinguts im nordwestlichen Rioja Alta ist die Nachhaltigkeit. Die Bodegas Roda arbeiten hauptsächlich mit Rebstöcken, die mehr als 30 Jahre alt sind. Seit Spätsommer 2016 ergänzen die Weine der jungen und dynamischen Bodegas Taron das Portfolio um acht ausgewählte Weine, darunter zwei Weißweine, ein Rosé sowie fünf Rotweine.Die Weine zeichnen sich durch elegante Aromen und eine wahnsinnige Frische aus. Grund dafür sind die hohen Lagen der Weinberge im Norden der Rioja Alta. Die Bodegas Taron sind ein Zusammenschluss von passionierten Winzern aus vier kleinen Städten der Region, die sich gemeinsam der Wahrung der Traditionen und des seit Generationen vererbten Wissens im Weinanbau verpflichtet haben. Angebaut werden lokale Rebsorten wie Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano und Viura.Die Vintage Rum-Kollektion von Mezan bietet eine einzigartige Bandbreite an puren und intensiven Rumqualitäten, die auf authentische Weise die traumhafte Vielfalt der karibischen Inseln repräsentieren. Alle Mezan Qualitäten sind naturbelassen, wurden traditionell destilliert und stammen jeweils aus einem Herstellungsjahr (Vintage Rum). Zudem sind sie ungesüßt, frei von zusätzlichen Farbstoffen und nur leicht gefiltert – also echte 'untouched' Rums.Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mit Hauptsitz in Meckenheim gehört zu den führenden Vertriebsgesellschaften für Wein, Schaumwein, Spirituosen & Spezialitäten der gehobenen Kategorie in Deutschland. Seit 1970 ist Schlumberger kompetenter Partner der Gastronomie, des gehobenen Fachhandels und exklusiver Warenhäuser. Dabei wird ein Sortiment von über 1.200 ausgewählten Produkten angeboten: viele hochwertige Weine aus den weltweit wichtigsten Anbaugebieten sowie eine exklusive Kollektion erstklassiger internationaler Spirituosen.17.02.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis