Elka Frische: Von Captain Karotte bis Gurkinator

In allen kommen angesagte Superfoods zum Einsatz wie zum Beispiel Rote Bete, Spinat, Pastinake, Grünkohl und Sellerie. Die Säfte kommen ohne Zusätze aus und sind in der 250ml-PET-Flasche für unterwegs erhältlich. Kalt gepresste Säfte sind das aktuelle Trendgetränk in Deutschland. Die Anzahl der Launches in diesem Produktbereich ist in Deutschland seit 2014/2015 um 314 Prozent gestiegen.Bei den Superhelden von Elka Frische lässt ein durchsichtiges Etikett den Blick frei auf das Produkt und sorgt wie die prominente Auflistung der Zutaten für Transparenz. Fragen bezüglich der Herstellung und zu den verwendeten Zutaten werden schnell und leicht verständlich mit Hilfe der Icons „kalt gepresst“, „vegan“, „ohne Zuckerzusatz“, „glutenfrei“ und „laktosefrei“ direkt auf dem Produkt-Etikett beantwortet. Auch der Obst- und Gemüseanteil in Gramm ist leicht verständlich angegeben.15.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis