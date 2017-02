Chemours Company: Neue Teflon-Technologie

Drei Komponenten machen die Antihaft-Beschichtung kratzfest

Auch nach längerem Gebrauch sehe die Teflon-Beschichtung noch fast wie neu aus. Köchinnen und Köche – vom ambitionierten Amateur bis zum professionellen Anwender – entbindet diese Eigenschaft von der ständigen Sorge, die Beschichtung beim Gebrauch von Küchenwerkzeugen aus Metall zu verkratzen und zu beschädigen.Grund dafür ist der besondere Aufbau dieser neuen, zum Patent angemeldeten Antihaftversiegelung. Der Fluorkunststoff-Spezialist Chemours verwendet dafür drei Komponenten, die ihre jeweiligen spezifischen Vorteile einbringen. Die neuartige Beschichtung gibt es in den Farben Crocodile Black, Shark Blue und Buffalo Copper und kann damit zusätzliche optische Akzente am Herd setzen.Die innovative Antihaftversiegelung konnte ihre besondere Kratzfestigkeit in anspruchsvollen Tests unter Beweis stellen. So hat sie laut Hersteller hervorragende Ergebnisse im Camut-Test erreicht, einem der härtesten Prüfverfahren für beschichtetes Kochgeschirr. Auch andere branchenübliche Prüfungen, wie die Messung der Scouring Pad Abrasion Resistance (SPAR) nach BS 7069 oder der Mechanical Tiger Paw (MTP) Test, zeigten hervorragende Eigenschaften der neuen Beschichtungstechnologie unter langzeitiger mechanischer Beanspruchung.Diese objektiv nachprüfbaren Ergebnisse sowie die durchweg positiven Beurteilungen aus Gebrauchstests haben inzwischen eine Reihe renommierter Kochgeräte-Hersteller beeindruckt. Einige davon stellen – ebenfalls auf der Ambiente 2017 – erste Produkte vor, die auf der neuen Teflon™ Profile Technologie basieren.14.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis