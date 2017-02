Prof. Dr. Kjell A. Nordström: 36. Int. Foodservice-Forum, Hamburg – Urban Express!

Der rhetorikstarke Wissenschaftler (Stockholm School of Economics) ist auf dem ganzen Globus ein begehrter Keynote-Speaker. Und das für die Bereiche Leadership & Management, Innovation & Future-Trends. Er referierte in früheren Jahren bereits in Hamburg und Zürich (European Foodservice Summit).Nordström spricht beim 36. Internationalen Foodservice-Forum am 16. März 2017 über:• The New Economic Landscape• Being Shaped by Women and Cities• The Role of Restaurants in Future SocietiesSein Vortrag basiert auf der Buchveröffentlichung 'Urban Express: 15 urban rules to help you navigate the new world …'. Es erschien 2014 mit Per Schlingmann als Co-Autor.Zwischen Funky Business und Urban Express lagen zwei weitere Bestseller: 'Karaoke Capitalism – Management for Mankind' und 'Funky Business Forever'.Typischerweise werden Nordströms Bücher in 20 und mehr Sprachen übersetzt, „the books tell leaders how to stand out in the new global bazaar“.Über seine Live-Auftritte bei Kongressen und in Medien heißt es: „Amusing, Educational, Enthusiastic, Informal, Interactive, Passionate, Story-telling and Thought-provoking.“Hier das komplette Forum-Programm zum Downloaden: PDF Booking über: www.internorga.com/foodservice Die Veranstaltung kostet 545 € pro Teilnehmer (ab 3. Person eines Unternehmens 280 €), Frühbucherpreis bis 26.02.2017: 525 € bzw. 270 €.Das Forum ist Europas größter Kongress für professionelle Gastronomie. Seit Jahren zählt die Veranstaltung 2.000+ Teilnehmer – von Azubi bis Aufsichtsrat. Veranstalter sind die Hamburg Messe sowie die Wirtschaftsfachzeitschriften food-service/FoodService Europe & Middle East.Das Programm des 36. Forums trägt den Arbeitstitel:Insgesamt gehen knapp ein Dutzend Personen auf die Bühne.Der Kongress findet erstmals im Mehr! Theater am Hamburger Großmarkt statt (CCH-Umbau). Haya Molcho , Wien (Serie – 1). www.neni.at Don Meij , Brisbane/Australien (Serie – 2). www.dominos.com.au Stefan Verra , München (Serie – 3). www.stefanverra.com Emanuel Pallua , Berlin (Serie – 4). www.foodora.de Stefan Weber , Frankfurt am Main (Serie – 5). www.casualfood.de Henry McGovern , Breslau (Serie – 6). www.amrest.pl 14.02.2017, GW - Redaktion food-service / gv-praxis