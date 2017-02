Block Gruppe: Spendenscheck über 5.000 € fürs CaFée mit Herz

Im Bild bei der Spendenübergabe: Markus Connemann, Fotograf; Katja Niemann, Block House Expansion; Julia Rost, Block House Controlling; Margot Glunz, Geschäftsführerin CaFée mit Herz; Susanne Groth, Journalistin (v.l.n.r.)Katja Niemann aus der Immobilienverwaltung der Block Gruppe übergab den Spendenscheck, den die Hamburger Journalistin Susanne Groth und der Düsseldorfer Fotograf Markus Connemann entgegennahmen. Beide haben im vergangenen Jahr das Buch 'Abseits – Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte' herausgegeben, in dem sie rund 30 Gäste des 'CaFée mit Herz' porträtieren.Die Geschichten und Bilder haben die Mitarbeiter der Block Gruppe bewegt und beeindruckt, denn sie zeigen, wie vielschichtig die Wege in die Obdachlosigkeit sind. So stand die Entscheidung schnell fest, den eingetragenen Verein, der sich zu 100 % aus Spenden und Beiträgen der Mitglieder finanziert, zu unterstützen.Die Block Gruppe fördert viele soziale Projekte. „Die Lebensgeschichten, die Susanne Groth und Markus Connemann in ihrem Buch nachzeichnen, haben mich sehr bewegt“, sagt Stephan von Bülow, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Soziale Verantwortung für die Menschen unserer Stadt zu übernehmen, ist für uns in der Block Gruppe ein hohes Gut. Eine Institution wie das 'CaFée mit Herz', das den Menschen Hilfe anbietet, wenn sie sie am meisten brauchen, und noch dazu ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Menschen getragen wird, ist unbedingt unterstützenswert.“Susanne Groth und Markus Connemann wissen das hoch zu schätzen. „Als wir das Projekt begonnen haben, war uns nicht bewusst, welch große Resonanz wir erzeugen würden. Wir sind beide sehr dankbar, dieses Projekt realisiert haben zu dürfen und werden auch zukünftig weitermachen. Um das CaFée mit Herz weiter zu fördern, ist es wichtig, dass es Unternehmen wie die Block Gruppe gibt, die solche Einrichtungen finanziell unterstützen.“Täglich besuchen rund 400 Menschen das 'CaFée mit Herz'. Ihnen wird hier unter anderem kostenfreies Frühstück und Mittagessen angeboten, sie erhalten Kleidung aus der Kleiderkammer, haben die Möglichkeit zu duschen und sich von einem ebenfalls ehrenamtlich tätigen Arzt untersuchen zu lassen. Hilfe zur Selbsthilfe wird großgeschrieben. So erhalten die bedürftigen Gäste neben einer vertraulichen sozialen Beratung Unterstützung bei Behördenangelegenheiten oder auch in persönlichen Krisensituationen. Weitere Projekte, die der Resozialisierung dienen, sind ein Chor und eine Theatergruppe.Das 96 Seiten starke Buch 'Abseits – Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte' ist im Buchhandel und im 'CaFée mit Herz' erhältlich. Die Erlöse fließen dem Verein zu. (19,90 €, ISBN: 9783000539046)20.02.2017, MW - Redaktion food-service

