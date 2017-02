Forum Schulcatering mit Frank Waskow: Wie sich Speisenabfälle und Kosten senken lassen

Als wissenschaftlicher Referent bei der Verbraucherzentrale NRW im Fachbereich „Lebensmittelqualität & Nachhaltigkeit“ arbeitet Waskow federführend an der Studie zur Vermeidung von Speisenresten in Schulen. Auf dem Internorga-Forum Schulcatering zeigt der studierte Diplom-Oecotrophologe gangbare Wege auf, wie Lebenmittelabfälle spürbar reduziert, Kosten gesenkt und die Qualität der Speisen nachhaltig gesteigert werden können.Neben Frank Waskow erwarten die Teilnehmer sechs weitere Referenten auf dem 7.Internorga-Forum Schulcatering in Hamburg. Themen und Redner sind:Veranstalter des 7. Internorga-Forum Schulcatering sind die Hamburg Messe und Congress sowie das Entscheidermagazin für Kinder- und Schülerverpflegung „Ess-Klasse junior.“ Kooperationspartner ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro und enthält Mittagssnack, Tagungsunterlagen sowie eine 2-Tages-Karte für die Internorga, der größten Gastronomiemesse Europas. Anmeldung unter:13.02.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

