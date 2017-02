Hepp/WMF: Design-Kooperation mit Hochschule Pforzheim

Design trifft komerzhiellen Nerv der Zeit

17 Studierende unterschiedlicher Semester des Studiengangs B.A. Schmuck entwickelten für die beiden Marken Hepp und WMF Professional Besteck-Modelle. Dabei wurden auch Prototypen umgesetzt. Die besten Design-Entwürfe werden nun im Original oder als Basis für eine Besteckneuentwicklung bei WMF Professional sowie Hepp genutzt – und sind somit ab 2018 weltweit für Kunden aus Gastronomie und Hotellerie erhältlich.„Die Zusammenarbeit bringt echten Mehrwert für beide Seiten. Wir sind begeistert von der Kreativität und Professionalität der Studierenden und es war eine Freude, sie im gesamten Entwicklungsprozess zu begleiten“, sagt, Leitung Marketing & Produktmanagement pro Heq. Professorin, Studiengangsleitung B.A. in Schmuck an der Hochschule Pforzheim, ergänzt: „Für unsere Studierenden ist ein derart praxisnahes Projekt bei einem weltweit agierenden Unternehmen eine tolle Chance. Sie können ihre kreativen Ideen auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit erproben und finden ihr Design am Ende vielleicht sogar in einem Hotel oder Restaurant irgendwo auf der Welt wieder“.Den ersten Platz für die Marke WMF Professional belegt, 24, Student im 7. Semester. Sein Design beschäftigt sich mit der Integration des Themas „Schrift“ in ein Besteck und greift die abstrahierte Form einer Serife auf. „Ein sehr innovativer Ansatz, den er thematisch und gestalterisch toll umgesetzt hat“, kommentieren Marketingmanagerin Susanne Schmidt und, Marketingmanager pro Heq. Auf Seite der Marke Hepp erzielte, 28, Studentin im 5. Semester, den ersten Platz. „Ihr Modell greift eine futuristische Linienführung und Stromlinienförmigkeit auf. Ein Design, das den kommerziellen Nerv der Zeit trifft und die perfekte Balance aus modernen und vertrauten Formen findet“, lautet das Urteil der pro-Heq-Jury. Die Studierenden erhielten dazu einen Besteckpokal und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 4.000 Euro.Auf Platz zwei, der mit 800 Euro honoriert wird, schaffte es, 21, Studentin im 3. Semester., 27, Studentin im 7. Semester, wurde für ihren Entwurf schließlich mit einem Preisgeld von 500 Euro belohnt.Die pro Heq GmbH repräsentiert mit den Marken Hepp und WMF Professional, dem Vertriebskonzept WMF Gastro Profi sowie Boehringer Gastro Profi den Geschäftsbereich Hotel der WMF Group. Das global agierende Unternehmen mit Sitz in Birkenfeld gehört somit zu den bedeutendsten Ausstattern der Gastronomie und Hotellerie. Während die Marken WMF Professional und Hepp für hochwertige Bestecke sowie Tafel- und Serviergeräte ein internationales Renommee genießen, bietet Boehringer Gastro Profi komplette Systemlösungen für Gastlichkeit und Küchenausstattungen aus einer Hand.15.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Industrie-/Messenews vom 15.02.2017: