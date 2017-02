Hobart: Top Arbeitgeber in Deutschland

Die Wirtschaftszeitschrift veröffentlichte das Ranking in Zusammenarbeit mit Xing, dem führenden sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, und dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com bereits zum fünften Mal in Folge.Die Hobart GmbH platzierte sich unter den 1.000 beliebtesten Arbeitgebern des Landes. Dafür wertete das Marktforschungsinstitut Statista mehr als 100.000 Mitarbeiter-Urteile aus. Bei der Auswertung spielte eine entscheidende Rolle, ob die Mitarbeiter ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen. Daneben berücksichtigt die Untersuchung die Bewertungen von Arbeitnehmern für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche.Hobart-Geschäftsführer Axel Beck zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „Vor allen Dingen, weil die Arbeitnehmer selbst an dieser Wertung beteiligt waren –und nicht nur ein externes Gremium.“ Zufriedene Mitarbeiter seien ganz klar der Schlüssel zum Erfolg.13.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis

