Bayern: Fachtagungsreihe zur Esskultur in Bayerns Kantinen

Termin im Überblick

Wie Ernährungsminister Helmut Brunner in München sagte, steht dabei vor allem die soziale Funktion des Essens in der Gemeinschaftsverpflegung im Fokus. „Gemeinsame Mahlzeiten am Arbeitsplatz, in der Schule oder in den verschiedenen Einrichtungen erfüllen das grundlegende Bedürfnis nach Zusammenhalt, Nähe und Austausch“, so Brunner. Die bayernweit acht Fachtagungen richten sich an Fach- und Führungskräfte in Großküchen.Orte und Termine sind: Nürnberg (2. März), Weiden (7. März), Bayreuth (14. März), Fürstenfeldbruck (21. März), Ebersberg (22. März), Augsburg (23. März), Dingolfing (28. März) und Würzburg (29. März) statt. Die eintägigen Veranstaltungen bieten Fachvorträge, Erfahrungsberichte aus der Praxis sowie Diskussionsrunden und Foren zu aktuellen Ernährungsthemen.Unter anderen berichtet Dr. Esther Gajek von der Universität Regensburg unter dem Titel „Vom Sonntagsbraten zum veganen Schnitzel“ über Entwicklungslinien der Esskultur. Darüber hinaus ermöglichen praxisorientierte Fachforen den Erfahrungsaustausch über aktuelle Themen. Nähere Informationen zu den Tagungen und den Veranstaltungsorten sowie die Anmeldeunterlagen gibt es im Internet unter15.02.2017, CZ - Redaktion gv-praxis

Weitere Branchennews vom 15.02.2017: