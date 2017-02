Internorga: Gastro Startup-Wettbewerb 2017 – hier sind die Finalisten!

Von 15-16.30 Uhr präsentieren die Finalisten dann ihre Konzepte, die Moderation übernimmt TV-Koch und Gastro-Experte Tim Mälzer – das verspricht Spaß & Spannung. Den Sieger kürt dann das anwesende Fachpublikum!Und wie heißen sie nun? Hier die fünf aus vielen spannenden Bewerbungen von der Fachjury fürs Finale erkorenen Namen.Nikkei Comfort Food, Hamburg (präsentiert von Fabio Haebel & Marcus Mohr)Die pure japanische Art zu kochen trifft auf die feurige Küche Südamerikas. Mit ihrem Restaurant Bang Bang bieten die Hamburger Fabio Haebel und Marcus Mohr eine perfekt ausbalancierte Fusion aus dem besten beider Welten. Ob Chia Pudding mit Blaubeeren und Honig, Eggs Benedict Kimchi Style oder Huevos Rancheros – die Frühstückskarte ist kreativ, reichhaltig und liest sich wie eine Reise von Japan nach Peru. Auf der Mittagskarte stehen unter anderem verschiedene Ramen-Suppen und am Abend besticht das Bang Bang mit traditionellen Gerichten wie Omakase-Sushi und dem besten aus der Nikkei-Küche.Bio-Knochenbrühe to go, Berlin (präsentiert von Konrad Kaspar Knops)Die Berliner Konrad Kaspar Knops und Jin-Woo Bae bringen mit Brox ein wahres Superfood-Elixir nach Omas Rezept auf den Markt. Die Knochenbrühe in Bio-Qualität enthält allen voran Kollagene, denen viele positive Eigenschaften nachgesagt werden: entzündungshemmend, das Bindegewebe stärkend und gut für Haut und Haare. Neben dem gesundheitlichen Aspekt leisten die Gründer einen Beitrag für einen nachhaltigen Konsum: Anstatt Knochen zu entsorgen, verarbeiten Knops und Bae diese zu leckeren Kraftbrühen. Brox im Glas ist bereits in diversen Bio-Supermärkten und einigen Feinkosthändlern zu erwerben. http://bonebrox.com

• Good Bank: Das erste Vertical Farm-to-Table-Restaurant, Berlin (präsentiert von Ema Paulin)Radikal frisch und voller Vitamine – bei GOOD BANK wird dies möglich. Das Berliner Food-Lab vereint die Vorteile von modernen Farming-Technologien mit großartigen Gerichten. 100 % für das Signature Dish Salat wird in den Restaurants in modularen, hydroponischen vertikalen Farmen angebaut. Die restlichen Zutaten sind möglichst regional und sai-sonal: „Es ist möglich, großartige Gerichte, Innovation und eine nachhaltige Denkweise zu vereinen – das ist die Zukunft des Essens und diese ist unsere Mission“, so beschreiben Gründer Ema Paulin und Leandro Vergani ihr Konzept. http://good-bank.de Taqueria, Hamburg (präsentiert von Miguel Zaldivar & Nico Vorwerk)Mexiko liegt bald mitten auf St. Pauli. Mit der neuen Taqueria 'Mexiko Strasse' entführen die jungen Gastronomen ihre Gäste in die traditionelle Küche der Azteken. Die Gründer kommen aus der gleichen Schmiede und haben zusammen an der angesehenen Kochschule Centro Culinaro Ambrosia in Mexiko gelernt. Virtuose und preisgekrönte Köche bereiten landestypische Gerichte zu. Die Tacos werden kreativ gefüllt - mit Spanferkel, Rehkeule, Huhn, Pute, Fisch oder Meeresfrüchten. www.mexikostrasse.com craft food und beer, Sonthofen (präsentiert von Uli Brandl & Kilian Stückler)Vor ca. drei Jahren hatte Uli Brandl die Idee, eine Gaststätte zu schaffen, in der es noch echte Lebensmittel, hergestellt von ehrlichen Lebensmittelhandwerkern, gibt. Getreu dem Motto craft food and beer versteht sich das 's Handwerk im bayrischen Sonthofen als Marktplatz und Gaststätte, die Gutschmeckendes aus der Region auf den Tisch bringt. Ob frischgebackenes Brot, Heumilch-Eis oder Craft Beer aus der eigenen Brauerei - das Konzept steht für handgemachte Lebensmittel, ländliche Produktion und unabhängige, individuelle Herstellung direkt beim Erzeuger. http://shandwerk.de



Wer Sechster im Bunde werden will, kann noch bis 28. Februar seine Bewerbung beim Leaders Club einreichen: info@leadersclub.de Infos zu den Bewerbungskriterien gibt‘s unter www.leadersclub-concepts.de/gastrostartup oder www.internorga.com Alle Teilnehmer haben die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 10.000 € – der Preis wird von der ECE gestellt, Deutschlands größtem Betreiber von Einkaufszentren. Außerdem dürfen sich die Gewinner über 40 Stunden Beratung von den Experten des Leaders Clubs sowie die Teilnahme an den legendären Foodservice-Events im Rahmen der Internorga 2017 freuen.10.02.2017, MW - Redaktion food-service

Weitere Branchennews vom 10.02.2017: