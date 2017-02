Intergastra: 2018 mit Gastro Vision

Ausgewählte Aussteller präsentieren auf der Gastro Vision in entspanntem Ambiente ihre Produkte und Innovationen geladenen Fachleuten aus Hotellerie, Gastronomie und Catering. Daneben gehört zum bereits 1999 von Klaus Klische gegründeten Format, das auch in diesem Jahr wieder während der Internorga vom 17. bis 21. März im Hamburger Empire Riverside Hotel stattfindet, ein Programm an Kochshows, Vorträgen und Talks. In Stuttgart wird es für den Event eine exklusive Fläche mit gesonderten Öffnungszeiten geben.„Die Gastro Vision bringt hochkarätige Experten sowie Entscheider im Außer-Haus-Markt zusammen und vermittelt in unterschiedlichen Formaten aktuelle Trends", so Markus Tischberger, Projektleiter der Intergastra bei der Messe Stuttgart. „Das passt sehr gut zur Intergastra, die mit ihrem breiten Angebot eine wichtige europäische Plattform für Gastronomie und Hotellerie ist. Die Zusammenarbeit bietet Synergien und gemeinsam werden wir den Fachbesuchern in Stuttgart ein noch attraktiveres Angebot bieten.“Die ganze Welt des Gäste-Business – so lautet der Anspruch der Intergastra. Mit rd. 1.300 Ausstellern auf über 100.000 qm Fläche und 96.000 Besuchern (2016) zählt man laut Tischberger zu den Top 3 Fachmessen für Gastronomie und Hotellerie Europas.Im kommenden Jahr wird die belegte Fläche auf 110.000 qm wachsen.Die Gastro Vision wird 2018 außerdem wie gehabt in Hamburg parallel zur Internorga stattfinden.15.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Industrie-/Messenews vom 15.02.2017: