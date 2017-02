Friesenkrone: Fischfeinkost von edel bis frech

Das Marner Unternehmen präsentiert in Halle B4 EG, Stand 203 drei Themenparks rund um den Matjes: Den Auftakt macht Deutschlands jüngste Sterneköchin Julia Komp mit der Marktneuheit SJÖ. Das echt norwegische Matjesfilet SJÖ ist eine Innovation und wurde speziell für junge Genusswelten entwickelt. Julia Komp zeigt mit ihren Kreationen, dass SJÖ puren Naturgeschmack mit milder Salznote bietet.Seine Besonderheit: Der Fisch wird innerhalb von 24 Stunden nach Anlandung zu Matjes verarbeitet, so bleibt das Filet klar im Geschmack und kernig im Biss. SJÖ ist allen Rezepturen gegenüber offen, ganz gleich, ob mit zarten Kräutern, kräftigen Aromen oder süßfruchtigen Komponenten. Auch für Sushi eignet er sich hervorragend.Aus handwerklicher Herstellung und bester Rohware sind außerdem Friesisch Tapas, Fingerfood aus der Friesenkrone Manufaktur, in Hamburg dabei. Für Events, Buffet und Catering sind die kleinen Genuss-Stückchen der Hit: mit regionalen Zutaten und aus handverlesenen Produkten. Insgesamt zwölf kleine, tiefgefrorene Köstlichkeiten hält die Manufaktur genussbereit.Doch Friesenkrone zeigt nicht nur Produkte, sondern konzeptionelle Lösungen für sein servierfertiges High-Convenience-Angebot: z.B. den neu patentierten Löffel, der bequem am Glasrand hängt und Friesisch Tapas ideal in Szene setzt. Der Cliffhanger demonstriert, wie frech und jung eine stilvolle Präsentation sein kann.Die Streetfood-Ecke auf dem Friesenkrone-Messestand präsentiert das Thema Matjes frech als Hot Dog, Burger und Pita to go. Natürlich darf auch der Klassiker Matjes und Spargel nicht fehlen – allerdings ganz neu und straßentauglich interpretiert.13.02.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Produktnews Food vom 13.02.2017: