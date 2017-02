Alpenhain: Neuheiten und Klassiker für die Gastronomie

TK Rotter Klosterkäse Scheiben – praktisch und vielfältig

Unverwechselbarer Brotzeitkäse aus Bayern – Alpenhain Obazda

Vegetarische Klassiker – Snacks, Mahlzeiten und Co.

Außerdem vor Ort zu sehen sind Alpenhain Foodservice-Klassiker wie Obazda, Mini Back Camembert oder TK Cheese Steak. Besonderes Highlight für Besucher: Ein Messekoch zeigt live und vor Ort beim Front-cooking leckere und praktische Anwendungsideen für den Außer-Haus-Markt.Die neuen tiefgekühlten Rotter Klosterkäse Scheiben (je 15 g) überzeugen mit ihrem cremig-milden Geschmack und ihren zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Die Weichkäse-Scheiben mit feinem Camembert-Schimmel eignen sich nicht nur ideal für belegte Brötchen, sondern können auch als Käse-Snack genossen, sowie als Zutat für warme Gerichte verwendet werden.Die Rotter Klosterkäse Scheiben sind sowohl vegetarisch als auch laktosefrei. Erhältlich sind sie in sortenreiner Schale mit je 66 Scheiben, die einzeln und bedarfsgerecht entnommen werden können. Nach kurzer Auftauzeit bei Raumtemperatur sind sie servierfertig und begeistern Kunden und Gäste.Egal ob als Teil einer Käseplatte, zünftig im Biergarten zur Brezen oder als Belag für ein Sandwich: Hergestellt mit viel Sorgfalt und mild-reifem, bayerischem Camembert, begeistert er nicht nur im Süden. Der Obazda Marktführer Alpenhain stellt den beliebten herzhaft-würzigen Käse 2017 ganz in den Fokus: Deutschlandweit werden sowohl End- als auch Großkunden das bayerische Lebensgefühl für zu Hause genießen können.Die Obazda Produkte aus dem Hause Alpenhain sind g. g. A. zertifiziert: Gemäß Siegel wird der Obazda als bayerisches Kulturgut ausschließlich in Bayern nach traditioneller Rezeptur hergestellt.Mit von der Partie sind auch die All-Time-Klassiker TK Mini Back Camembert, TK Frischkäse Schnittlauch Kissen, TK Back Käse Athena und TK Cheese Steak. Alle Produkte sind auf die Wünsche der Gastronomie ausgerichtet – sie überzeugen mit hoher Qualität und erlauben eine Vielzahl von Anwendungen.15.02.2017, BS - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Produktnews Food vom 15.02.2017: