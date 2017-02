Friesenkrone: Drei Themenparks rund um den Matjes

Den Auftakt macht Deutschlands jüngste Sterneköchin Julia Komp mit der Marktneuheit Sjö. Das echt norwegische Matjesfilet mit milder Salznote ist eine Innovation und wurde speziell für junge Genusswelten entwickelt. Seine Besonderheit: Der Fisch wird innerhalb von 24 Stunden nach Anlandung zu Matjes verarbeitet, so bleibt das Filet klar im Geschmack und kernig im Biss. Sjö ist allen Rezepturen gegenüber offen, ob mit zarten Kräutern, kräftigen Aromen oder süßfruchtigen Komponenten. Auch für Sushi eignet er sich hervorragend. Julia Komp wird mit ihren Kreationen die Vielfalt der Möglichkeiten zeigen.Aus handwerklicher Herstellung und bester Rohware sind außerdem Friesisch Tapas, Fingerfood aus der Friesenkrone Manufaktur, in Hamburg dabei - insgesamt zwölf kleine, tiefgefrorene Köstlichkeiten für Events, Buffets und Catering. Zu den Produkten gesellen sich konzeptionelle Lösungen wie z.B. der Cliffhanger: Der neu patentierte Löffel hängt bequem am Glasrand und setzt die Friesisch Tapas mit Witz in Szene.Die Streetfood-Ecke schließlich präsentiert das Thema Matjes frech als Hot Dog, Burger und Pita to go. Natürlich darf auch der Klassiker Matjes und Spargel nicht fehlen – allerdings ganz neu und straßentauglich interpretiert.Friesenkrone verwendet für seine Feinkostspezialitäten nordnorwegischen Hering. Über kurze Anlandungswege wird er sofort verarbeitet. Die Mitglieder der norwegischen Fischereiorganisation Pelagia fischen seit den 1980er Jahren aus Tradition schonend und nachhaltig MSC-zertifiziert. Der Hering wird schonend mit der Ringwaden-Methode in kontrollierten Fischgründen gefangen. Die besondere Herkunft der Rohware erkennt man am Geschmack sowie am NORGE-Herkunftssiegel auf den Fischfeinkost-Spezialitäten von Friesenkrone.Friesenkrone auf der Internorga: HalleB4 EG, Stand 20313.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

