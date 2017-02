Hotelmarkt in Deutschland: 2016 erneut Ãœbernachtungsrekord

Hotelmarkt in Deutschland: 2016 erneut Übernachtungsrekord

Die Zahl der Übernachtungen von GĂ€sten aus dem Inland stieg um 3 % auf 366,5 Millionen, bei GĂ€sten aus dem Ausland erhöhte sich die Zahl um 1 % auf 80,0 Millionen.„Diese Entwicklung unterstreicht die StĂ€rke der Binnenkonjunktur sowie die weiterhin hohe Konsum- und Reisefreude der Deutschen“, kommentierte Guido Zöllick, PrĂ€sident des Deutschen Hotel- und GaststĂ€ttenverbandes (Dehoga Bundesverband), die Zahlen. „Urlaub in der Heimat und StĂ€dtereisen boomen.“ Ebenso gehöre Deutschland zu den weltweit fĂŒhrenden Kongress- und Tagungsstandorten.Die seit Jahren steigende Zahl der Übernachtungen kommt in letzter Instanz auch den benachbarten Branchen zugute - und ebenso dem Arbeitsmarkt. Allein in den vergangenen sieben Jahren hat das deutsche Beherbergungsgewerbe knapp 50.000 neue sozialversicherungspflichtige ArbeitsplĂ€tze geschaffen, so der Dehoga. Das ist ein sattes Plus von rund 19 %.09.02.2017, MW - Redaktion food-service / gv-praxis

