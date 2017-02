Lavazza: Startschuss für internationale Werbekampagne in Deutschland

Die Werbekampagne hat Young & Rubicam Italien entwickelt und startete im Februar in Deutschland und geht dann im Laufe des Jahres rund um die Welt.Kaffee ist „nicht nur ein Getränk, Kaffee bringt Menschen zusammen“, wird Luigi Lavazza zitiert, der 1895 sein Unternehmen aus der Taufe hob.Auch heute, mehr als 120 Jahre nach der Gründung, ist Italiens Traditionsröster Nr. 1 überzeugt, dass der Genuss von typisch italienischem Lavazza Kaffee vor allem einem Ziel dient: Er vereint Menschen über alle Unterschiede und Grenzen hinweg.Die neue Werbekampagne unter dem Titel ‘Lavazza verbindet Menschen seit 1895‘ feiert diese Tradition und damit die Bedeutung, die ein authentischer Kaffee-Genuss all‘italiana im täglichen Leben hat.„Die neue, internationale Werbekampagne ist eine Ode an den Kaffee und stellt seine soziale Bedeutung in den Mittelpunkt”, erklärt Carlo Colpo, Head of Advertising & Media, bei Lavazza. „Mit der Kampagne erzählen wir die Geschichte von 20 Milliarden Tassen Lavazza Kaffee, die jährlich weltweit konsumiert werden und Beziehungen zwischen Menschen schaffen. Man kann behaupten, dass Lavazza Kaffee das wahre Netzwerk ist – und das seit 1895.”Die Werbeprofis Young & Rubicam haben das Konzept der Kampagne ‘There’s More to Taste‘ aus 2015 weiterentwickelt. Damals standen die Entdeckungsreisen von Luigi Lavazza in die Heimatländer des Kaffees im Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu wird in der aktuellen Kampagne nicht das Unternehmen und seine führenden Köpfe sondern der Konsument in den Fokus gerückt. Der Werbespot basiert auf dem Kulthit ‘My Girl‘. Regie führten die argentinischen Filmemacher Augusto Gimenez Zapiola und Martín Romanella.Der Spot ist in 15-, 20- und 30-sekündigen Ausstrahlungsformaten sowie als komplettes 80-Sekunden-Video für die sozialen Medien verfügbar.09.02.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis