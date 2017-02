eat!berlin: Feinschmeckerfestival in 6. Auflage

und alle Beteiligten sehr, dass das Luxus-und Lifestylemagazin ‘Traveller’s World‘ das eat!Berlin-Event in die Liste der zehn besten Feinschmeckerfestivals der Welt aufgenommen hat. Damit stehen man auf Augenhöhe mit dem NYC Wine&Food Festival, dem Culinary Festival Mauritius, der Madrid Fusión und dem White Truffle Festival in Alba.Unter anderem startet der Kulteventam Eröffnungstag sogleich mit drei renommierten Spitzen-Köchen und Lokalmatadoren: Tim Raue (4 Hauben /2 Sterne, Restaurant Tim Raue, Kreuzberg), der gebürtige Österreicher Sebastian Frank (3 Hauben /2 Sterne, Restaurant Horváth, Kreuzberg) und Markus Herbicht (Hausherr des Schmelzwerk, Sarotti¬Höfe Kreuzberg etc.) kreieren je zwei Gänge.Am Samstag und Sonntag dreht sich bei denalles um die besten Käse und am Samstag steht französische Lebensart im Rahmen des großen Trüffelmenüs auf dem Programm.heißt die Headline der Weinveranstaltung am Samstag, 25.2., wo Top(f)-Winzer(innen) zu Gast bei Mario Kotaska, Marcel Woest und Ralf Zacherl sind und zum Wettkampf mit Töpfen und Pfannen gegeneinander antreten. Soweit nur ein minimalistischer Einblick in das reichhaltige Repertoire der Koch-Anlässe.wieder im Programm, die an zwei, drei oder mehr Tagen stattfinden. Etwa die Veranstaltungsreihe, die bereits Kultcharakter besitzt. Termine: Fr. 3.3. 15.00 – 23.00 Uhr / Sa. 4.3. 12.00 – 23.00 Uhr / So. 5.3. 12.00 – 18.00 Uhr. Zweimal jährlich laden Kreuzberger Spitzenköche zu einem kulinarischen Volksfest der besonderen Art. Der Winterevent ist bereits fester Bestandteil unseres Festivals und wir freuen uns besonders, dass auch 2017 wieder absolute Spitzen der Kreuzberger Kulinarik hinter dem Tresen stehen, um bei entspannter Kalkulation, feines Essen an die Besucher auszugeben. Kreuzberg kocht findet in einer der spannendsten Locations Kreuzbergs statt: dem Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen.ist wie in den Vorjahren deram Sonntag, 6. März. „Bälle in Berlin laufen nicht“, hieß es immer. „Der Berliner beachtet keinen Dresscode“, hieß es immer, und das eat! berlin Team war angetreten, um das Gegenteil zu beweisen.„Bei unserem Ball 2016 begrüßten wir schließlich 420 wohlgekleidete Menschen im Hotel Ellington und feierten mit Eckart Witzigmann, Harald Wohlfahrt, Patricia Bröhm (Chefredakteurin Gault&Millau) dem Wiener Sternekoch Konstantin Filippou und nahezu allen Größen der Berliner Sternegastronomie eine rauschende Ballnacht“, so das Resümee der Vorjahres-Gala, die man 2017 mindestens toppen will.Das komplette Programm ist zu finden unter:15.02.2017, JPW - Redaktion food-service / gv-praxis