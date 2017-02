Fritteusen: Filtafry erhält Qualitätssiegel für Nachhaltigkeit

Die globalen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) wollen erreicht werden.

Seit 2011 zeichnet der Rat für Nachhaltige Entwicklung jedes Jahr Projekte mit dem Qualitätssiegel ‘Projekt Nachhaltigkeit‘ (ehemals Werkstatt N) aus, die einen besonderen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung Deutschlands und der Welt leisten. Filtafry, einziger mobiler Fritteusenservice und seit 2015 in Deutschland als Franchiseunternehmen aktiv, gehört in diesem Jahr mit seinem Konzept rund um Frittieröl und Fritteusen für die Gastronomie erstmalig mit zu den prämierten Initiativen, die laut Nachhaltigkeitsrat „ nicht nur über nachhaltige Entwicklung reden, sondern Worten Taten folgen lassen , damit die globalen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) erreicht werden. ‘Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen für Deutschland’, ‘Kohärenz’, ‘Wirkung’ und ‘Originalität’ sind dabei die Kriterien für eine Auszeichnung.“Filtafry unterstützt Gastronomen bei der nachhaltigen, umweltschonenden Nutzung von Frittieröl. Die Filtafry-Profis reinigen regelmäßig die Fritteusen, messen den Qualitätswert des Öls und filtern mit einem speziellen Mikrofilter-System aus dem Öl sämtliche Nahrungsmittelreste und gesundheitsschädliche Kohlenstoffreste bis zu 99% heraus. Danach ist das Öl wieder fast wie neu und muss nicht wie oft üblich gleich weggeschüttet werden. So sparen Gastronomen bis zu 50 % der Kosten und leisten einen messbaren Beitrag zur Schonung der Umwelt.Mittlerweile nutzen etwa 100 Gastrobetriebe Filtafry, darunter fünf Zoos, die großen Caterer Aramark und Sodexo, die Dortmunder Westfalenhallen, Schalke 04. Innerhalb eines Jahres wurden dank Filtafry ca. 80.000 Liter Frittieröl eingespart, was sich ganz erheblich auf landwirtschaftliche Ressourcen, Verpackung, Transport, Kraftstoff und CO2-Emissionen auswirkt.„Diese Auszeichnung ehrt uns sehr und ist eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die die Filtafry-Franchiser tagtäglich vor Ort bei unseren Kunden im Sinne von Ressourceneinsparung und Nachhaltigkeit leisten“, freut sich Jos van Aalst, der das Unternehmen und das Filtafry-Konzept nach Deutschland gebracht hat und momentan aufgrund der großen Nachfrage Franchisenehmer vor allem in Hamburg und Berlin sucht.10.02.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis