Buchtipp: Das isst Berlin â€“ Das Hauptstadt-Kochbuch

Buchtipp: Das isst Berlin – Das Hauptstadt-Kochbuch

In Deutschland ist es zweifellos die wilde Hauptstadt Berlin, in der die Foodtrends aus dem Ausland zuerst ankommen oder dort selbst kreiert werden. Das Kochbuch ‘Das isst Berlin‘ ist eine Sammlung all dessen, was derzeit von den Berlinern besonders gerne gegessen wird und kann Gastronomen als Checkliste oder sogar Inspiration fĂŒr die eigene Speisekarte dienen.In einer gelungenen Mischung aus Rezepten mit Fotos, launigen Texten und Stimmungen aus Berlin sind die 240 Seiten unterteilt in die Kapitel ‘Wochenend-Brunch & Kater-FrĂŒhstĂŒck‘, ‘Street-Food‘, ‘Multikulti an der Spree‘, ‘Mittagessen und After-Work‘, ‘SĂŒĂŸes zum Kaffee‘, ‘Partyhunger & Mitternachtshappen‘ und ‘Altberliner Klassiker‘. ErgĂ€nzt werden diese durch ein Vorwort, einige Restauranttipps und das Register.Der Kapitelaufbau ist schlau gelöst, da zuerst einige Rezepte gezeigt werden, bevor in der Mitte dann meist vier Seiten Text und Bilder die Berliner Rahmenbedingungen und AtmosphĂ€ren zum jeweiligen Thema einfangen. Die Rezensentin fĂŒhlt sich ertappt – wĂŒrde dieser Text jeweils zu Beginn des Kapitels stehen, hĂ€tte sie die Seiten aus Neugier sofort ĂŒberblĂ€ttert. So ist man schon etwas gesĂ€ttigt und freut sich ĂŒber Einblicke in die Berliner Szene, Anekdoten, kulinarisch-historisches Hintergrundwissen und beilĂ€ufige Restauranttipps, bevor es weiter geht mit Rezepten aus der Rubrik.Zu den Rezepten schreiben die Autoren im Vorwort: „Die Bulette bekommt asiatische Variationen zur Seite gestellt und ĂŒbt den Schulterschluss sogar mit veganen Burgern. Der GemĂŒse-Döner ist inzwischen genauso Berlin wie das Streetfood Pulled Pork, Falafel lĂ€ngst ein Kreuzberger Traditionsgericht, Hummus der Mitte-Snack schlechthin, Pastrami-Sandwiches sind neben dem Schusterjungen mit Hackepeter keine Exoten mehr. ... Gastronomische Quereinsteiger tummeln sich auf den Streetfood-MĂ€rkten, internationale Spitzenköche eröffnen Restaurants an der Spree. 
 UnterstĂŒtzt werden sie durch ein Heer von engagierten Produzenten in Stadt und Umland. Sie rösten hochwertigen Kaffee, produzieren erstklassige Schokolade, zĂŒchten UckermĂ€rker Rinder, HavellĂ€nder Apfelschweine oder MĂŒritzlĂ€mmer, bauen alte GemĂŒsesorten an oder halten sich eine Herde WasserbĂŒffel.“Genau diese Vielfalt spiegeln die 90 Rezepte wider, die von Hoppel-Poppel-Happen-Pappen, Ostalgie-Ragout-Fin ĂŒber Vietnamesische Sommerrollen mit Chilidip, Fattoush bis hin zu WildkrĂ€utersalat JWD mit Navetten, Botschafterbuletten mit SchmorgurkengemĂŒse oder Havelzander mit Dillkartoffeln eine gehörige Bandbreite abdecken. Ob es einer Zusammenbau-Anleitung fĂŒr Currywurst mit Pommes oder fĂŒr eine 'Stulle mit Belach' bedurft hĂ€tte, darĂŒber ließe sich streiten – lesenswert sind aber auch in diesem Fall die dazugehörigen Anekdoten, die jedes Rezept ergĂ€nzen.Erschienen im September 2016, Dorling Kindersley Verlag , 240 Seiten, 90 Rezepte, alle mit Foto, Hardcover, 24,95 €08.02.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis

