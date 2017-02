Ausgehführer Hamburg Hot Spots 2017: Ready to go!

Frisch vor Anker

Legerer Luxus

Urban Green

Schnell & gut

Fleischkultur

Nachtleben

Nun sind die Tipps 2017 komplett – die 9. Edition des Gastro-Guides für Gastro-Profis steht im PDF-Format zum Download bereit.Insgesamt präsentieren wir 27 Topp-Tipps, sortiert in die sechs RubrikenHinzu kommen 21 Legenden bzw. Langzeit-Lieblinge.Es ist mächtig was los im weltoffenen, schillernden Hamburg. Einen riesigen touristischen Push bekommt die Hansestadt mit ihrem neuen Highlight Elbphilharmonie.Mit 27 plus 21 ausgewählten Gastro-Adressen spiegeln wir einerseits Branchentrends auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Zum anderen geht es aber auch einfach darum, Energie zu tanken und Spaß ebenso wie Genuss zu erleben – wohlgemerkt: mit fachlichem Tiefgang.Natürlich gibt es die Hot Spots wie gewohnt zur Messe im Leporello-Format (beim Internationalen Foodservice-Forum und im Café Future.live / Eingang Foyer Ost) bzw. auf einer schon bald optimierten Internet-Seite.Sie erhält dann eine Smartphone- und Tablet-kompatible Oberfläche mit allen Funktionen unserer früheren iPhone App, letztere wird künftig nicht mehr vonnöten sein und wird somit eingestellt.Wir wünschen viel Freude bei der Planung Ihrer Internorga-Messezeit!Hier die Hotspots zum Ausdrucken als PDF 08.02.2017, GW - Redaktion food-service / gv-praxis