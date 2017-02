MeÃŸmer ProfiLine: Neue Tea Collection Box

Me├čmer ProfiLine: Neue Tea Collection Box

Das Design im blauen Me├čmer-Look ├╝berzeugt durch emotionale Bildsprache und das gut sichtbare Topschild.Die neue Me├čmer ProfiLine Tea Collection Box enth├Ąlt insgesamt 180 Beutel, je 15 Tassenportionen der Sorten Klassik, Darjeeling, Earl Grey, English Breakfast, Gr├╝ner Tee, Kamille, Pfefferminze, Rooibos-Vanille, Kr├Ąuter, Fr├╝chte, Waldbeere und Apple Fresh.Die kompakte Pr├Ąsentation in der Box findet auf jeder Theke Platz, selbst im Konferenzbereich oder in der B├╝rok├╝che. Das Handling ist einfach: Deckel aufrichten und der neue Verpackungslook der Teekuverts mit farblicher Differenzierung spricht f├╝r sich. Auch in der Selbstbedienung macht die Box eine gute Figur, die jeweilige Sorte ist ├╝ber dem Fach zus├Ątzlich ausgelobt.Die Box enth├Ąlt zudem Informationen zur Nachhaltigkeit, etwa dass alle Sorten Tee von Me├čmer ProfiLine bereits zu 30 % aus UTZ-zertifizierten Rohwaren bestehen.Bis 2020 will der Teespezialist zu 100 % nachhaltig erzeugte Rohware in s├Ąmtlichen Teesegmenten einsetzen.13.02.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Produktnews Food vom 13.02.2017: