Selecta und Lavazza: Neue Partnerschaft im Automaten-Geschäft

Selecta, führendes Unternehmen in Vending und Coffee Service, und Lavazza planen, mit dem Lavazza Blue-Modell in den Kapselmarkt einzusteigen und beabsichtigen in den kommenden Jahren 40.000 Automaten in Büros und an ‘Coffee-to-go‘-Standorten aufzustellen.13.02.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis