Eurest: Lehrlings-Casting in Österreich

2015 wurde Eurest in Österreich für die Lehrlingsausbildung das Staatswappen für ausgezeichnete Lehrbetriebe verliehen. Das Auswahlverfahren startet mit einem "Startup Check" in Zusammenarbeit mit er Berufsinformation der Wiener Wirtschaft (BiWi). Nach diesem Test bekommen die vielversprechendsten Gastronomietalente die Chance, ihr Können in spielerischen Einzel- und Gruppenaufgaben vor einer Jury zu präsentieren. Den Besten wird einLehrvertrag angeboten.