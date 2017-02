Deutsche See: Klage gegen VW wegen arglistiger Täuschung

Etwa 500 Autos sind bei der Deutsche See von der Abgasmanipulation betroffen. Die Deutsche See, die 2010 mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde, hatte beschlossen, den gesamten Nutzfahrzeug- und Pkw-Fuhrpark auf eine ganzheitliche, schadstoffarme sowie elektroangetriebene Flotte umzustellen.„Nach mehreren Gesprächen hierüber hatte der Volkswagenkonzern Deutsche See nicht nur versichert, eine Flotte, die diesen Zielen entspricht, liefern zu können, sondern es wurde auch besprochen und vereinbart, dass beide Unternehmen zusammen die umweltfreundliche und zukunftsweisende Mobilität weiter entwickeln wollen. Nur deshalb hat Deutsche See ihre gesamte Flotte auf den Volkswagenkonzern umgestellt“, heißt es in der Begründung der Klage vor dem Landgericht Braunschweig.06.02.2017, SI - Redaktion food-service / gv-praxis

