frischli: Neue Auflauf-Sauce für die Profiküche

Für höchste Ansprüche hat frischli die neue Auflauf-Sauce entwickelt, die für alle Foodservice-Sparten geeignet ist. Nicht nur in der Gemeinschaftsverpflegung, dort jedoch ganz besonders, zählen Aufläufe und Lasagne zu den Top-Favoriten der Gäste.Vier Käsesorten – Mozzarella, italienischer Hart-, Blauschimmel- und Cheddarkäse – verleihen der Auflauf-Sauce einen pikanten Geschmack. Erhältlich in der 1-l-Verbundverpackung mit Drehverschluss, präsentiert die Sauce sich äußerst anwendungsfreundlich und gelingsicher. Im Hause frischli, mit Stammwerk im niedersächsischen Rehburg-Loccum und zwei weiteren Milchwerken in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) und Eggenfelden (Bayern), baut man darauf, dass die neue Auflauf-Sauce zum Saucen-Highlight 2017 für die Profiküche avanciert.Die frischli Milchwerke (> 670 Mitarbeiter, rd. 500 Mio € Umsatz) verstehen sich bereits in vierter Generation als Anbieter von hochwertigen Molkereiprodukten. Täglich werden über 2 Mio. l Milch veredelt – pro Jahr 823 Mio. l, die von 1.330 Milcherzeugern an frischli geliefert werden. Speziell für Großverbraucher und Profi-Köche bietet das inhabergeführte Unternehmen ein breites Produktportfolio von Milch über Desserts bis zu Sahnesaucen.13.02.2017, JPW - Redaktion food-service / gv-praxis