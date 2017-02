Kaisers Gute Backstube: Positive Bilanz 2016

Mit dem Restaurant ‘die Krone‘ in Ehrenkirchen-Kirchhofen und drei neuen Filialen in Weil am Rhein sowie auf dem Freiburger Güterbahnareal und in Schopfheim konnten seit dem vergangenen Sommer neue Standorte entwickelt werden.Bereits am 2. Februar stand in Müllheim mit dem Café @werder die nächste Eröffnung für das Unternehmen an, das nun mit 40 Standorten in der Region vertreten ist. „Wir werden 2017 weiter wachsen und freuen uns schon auf unser 70. Firmenjubiläum, das wir 2018 feiern dürfen“, sagt Geschäftsführerin Birgit Kaiser.Eine Veränderung steht am Stammsitz des Unternehmens in Ehrenkirchen-Kirchhofen an, wo die Planungen für einen Erweiterungsbau begonnen haben. „Das entsprechende Grundstück haben wir bereits erworben. Wir wollen unsere Produktionsabläufe und mit ihnen natürlich auch die Qualität unserer handwerklich gefertigten Produkte weiter voran bringen“, so Kaiser. Geplant sind derzeit eine neue Brezelfertigung, ein Showroom für Backkurse sowie Investitionen in technische Abläufe und Logistik.Einen deutlichen Zuwachs von 30 auf 44 habe es 2016 bei der Zahl der Auszubildenden gegeben, berichtet die Geschäftsführerin weiter: „Wir spüren, dass unsere hausinternen Ausbildungskonzepte wie die Kaiser Akademie und das drei Säulen Modell unserer Ausbildung, für das wir im vergangenen Jahr den bundesweit ausgeschriebenen BakerMaker Ausbildungspreis der Fachpresse erhalten haben, greifen und uns im Wettbewerb um Azubis voranbringen.“06.02.2017, IR - Redaktion food-service / gv-praxis

Weitere Branchennews vom 06.02.2017: