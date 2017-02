Bayreuth: Liebesbier feiert Geburtstag mit 20 Brauern

Zum ersten Geburtstag lässt das Liebesbier die Kronkorken knallen und lädt zusammen mit den Brauern von 'Maisel & Friends' alle Bierfreunde zum Hoppy Birthday Festival ein. Die Besucher können am Freitag 3. März (ab 18 Uhr) und Samstag 4. März (ab 14 Uhr) 20 Brauereien entdecken, deren Biere probieren und mit den Brauern fachsimpeln.Am 'Braumeistertisch' im Liebesbier finden Verkostungen und Food-Pairings statt, dazu gibt es aus der Liebesbierküche Festival-Food und fünf Live-Bands sorgen für musikalische Highlights. Am Sonntag, 5. März, werden sich die Brauer ab 9 Uhr noch einmal treffen, um das Festival-Wochenende mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück ausklingen zu lassen. Für das komplette Festival-Wochenende ist der Eintritt Frei.Maisel & Friends feiern gleichzeitig das 1-jährige Bestehen der Brauwerkstatt und haben zum Festival-Wochenende 20 Brauer aus nah und fern eingeladen. Dabei sind Brauereien aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und sogar Russland. Passend zum Hoppy Birthday Festival wurde bereits eine Neuauflage des Hopfenreiter-Sondersuds eingebraut – er wird als erstes Geburtstagshighlight am Freitag um 18 Uhr zum ersten Mal vorgestellt und alle Brauer, die Hopfen für den Freundschafts-Sud beigesteuert haben, werden bei der feierlichen Erstverkostung dabei sein.06.02.2017, BS - Redaktion food-service

