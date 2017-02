Kaffeemaschine: Berliner Start-up sichert sich Finanzierung

Hans Stier, Gründer und CEO von Bonaverde, vor der 'Bonaverde Berlin', die röstet, mahlt und den Kaffee auch brüht.

Für das Start-up Bonaverde beginnt das Jahr 2017 mit Silber: Eine neue Edition ihrer Maschine ist nun im edlen Metall-Look erhältlich. Außerdem ließen sich die Berliner ihre smarte Maschine von namhaften Investoren versilbern: Durch die Unterstützung von Handels-Ikone Dr. Odewald, Hardware-Experte Dr. Potthoff-Sewing oder Serial-Entrepreneur Michael Brehm konnten sie sich eine Finanzierung von zwei Mio. € sichern. So wird das Start-up derzeit mit 29 Mio. € bewertet – eine hohe Summe für ein Unternehmen im Hardware-Bereich.Weitere gute Nachrichten: Die Deutsche Telekom und Gemalto Industry 4.0 schlossen eine IoT-Partnerschaft mit Bonaverde und öffnen dem Unternehmen somit den Zugang zu einem breiteren Markt. Zusätzlich kürte das Online-Nachrichtenportal TechCrunch die Kaffeemaschine ‘Bonaverde Berlin‘ auf der jährlichen Tech-Messe CES in den USA zum ‘CES Gadget of the year‘.„Wir sind wirklich stolz auf so viel positive Resonanz“, erklärt Hans Stier, Gründer und CEO von Bonaverde. „Im Moment freuen wir uns über mehr als 100.000 Vorbestellungen aus 65 Ländern für die ‘Bonaverde Berlin‘. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“Auch für die nahe Zukunft hat Bonaverde große Pläne, denn die Maschine soll um ein digitales Netzwerk ergänzt werden, das Informationen rund um Kaffee-Bauern, Sorten und Röstmöglichkeiten liefern soll. Zudem wird das Gründerteam einen Teil seines Geschäfts auf Wunsch der Series-B Investoren in die USA verlegen.Bonaverde setzt moderne Technologien ein, um den Kaffeehandel aufzubrechen. Durch eine Neustrukturierung des Kaffeevertriebs verändert das Bonaverde-Konzept weltweit Wahrnehmung, Handel und Geschmack von Kaffee, was einen sozialen Wandel für 250 Millionen Kaffeebauern bedeutet: Durch Maschinen, die rösten, mahlen und gleichzeitig Kaffee brühen können, ermöglicht Bonaverde dem Konsumenten Unabhängigkeit. Erstmalig ist es Kaffeebauern somit möglich, ihre grünen Kaffeebohnen direkt und ohne Zwischenhändler an den Endkonsumenten zu verkaufen. Die Konsumenten können wiederum ihre Ware online bestellen und erhalten diese ohne Umwege frisch nach Hause geliefert.06.02.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis