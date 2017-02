Catering: Kofler & Kompanie erweitert Geschäftsführung

Vier Monate nachdem Gründer und CEO KP Kofler den Vorsitz der Geschäftsführung in Deutschland wieder übernommen hat, erweitert er nun seine Führungsmannschaft mit Konstantina Dagianta, die zusammen mit Oliver Wendel das operative Geschäft in Deutschland als Managing Director leiten wird, sowie mit Lutz Coelen als neuen Chief Financial Officer (CFO) für die gesamte Unternehmensgruppe. Die deutsche Geschäftsführung besteht damit aus: KP Kofler (Vorsitz), Oliver Wendel, Konstantina Dagianta und Lutz Coelen.„In dieser Konstellation sind wir nun ideal aufgestellt, um die Zukunft von Kofler & Kompanie weiterhin erfolgreich zu gestalten. Ich freue mich, dass wir zwei starke Führungspersönlichkeiten für uns gewinnen konnten, die ihre herausragenden Fähigkeiten und Erfahrungen für Kofler & Kompanie einbringen und damit in der Weiterentwicklung des Unternehmens weitere Impulse setzen“, betont KP Kofler.Mit Konstantina Dagianta tritt eine vertriebsorientierte Persönlichkeit ins Unternehmen ein, die über langjährige Expertise im Cateringgeschäft verfügt: dreizehn Jahre lang leitete sie zuletzt als Direktorin die gesamte Gastronomie der Alten Oper Frankfurt, die das Restaurant Opéra, das Café Rosso, die Bewirtung für Bälle und Kongresse sowie das Catering für Feste und Veranstaltungen außerhalb der Alten Oper umfasst, und baute erfolgreich das Catering-Geschäft für die Kuffler-Käfer-Gruppe im Rhein-Main-Gebiet auf. Bei Kofler & Kompanie wird sie als Geschäftsführerin mit Dienstsitz im Frankfurt am Main mit Oliver Wendel zusammen für die Führung und den Ausbau des Catering-Geschäfts verantwortlich sein. Damit verantwortet Oliver Wendel die Standorte München, Berlin und Hamburg sowie die Aktivitäten im Sales-Bereich, während die Standorte Frankfurt und Düsseldorf sowie auch das Privatkundengeschäft in den Verantwortungsbereich von Konstantina Dagianta fallen.Mit der Bestellung des neuen CFO Lutz Coelen, der in dieser Funktion Olaf Seidel ablöst, ist die Führungsmannschaft komplett. Lutz Coelen war zuletzt CFO der CCG Cool Chain Group, zu der auch RUNGIS express gehörte und deren Verkauf an die Metro Group er federführend verantwortete. Davor war er Partner einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sowie Finanzvorstand eines international agierenden Hightech Konzerns, dessen Börsengang er vorbereitete und umsetzte. Er verfügt über umfangreiche Führungs- und Umsetzungskompetenz in international agierenden Unternehmensgruppen. In seiner neuen Funktion wird Lutz Coelen die gesamte kaufmännische Leitung der Unternehmensgruppe inklusive aller Tochtergesellschaften übernehmen.„Lutz Coelen bringt höchste wirtschaftliche Kompetenzen im Food-Sektor, beste Branchenkenntnisse und internationalen Background mit. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam die richtigen strategischen Entscheidungen für die Kofler & Kompanie Gruppe treffen werden und unsere internationalen Ambitionen, weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Catering, Sport und innovativen Hospitality Solutions zu gehören, weiter auszubauen“, so KP Kofler.Als Anbieter von Premium-Cateringdienstleistungen betreibt die Kofler & Kompanie Gruppe mittlerweile auf drei Kontinenten und in sieben Ländern mit 400 Mitarbeitern aus bis zu 40 Nationen 35 Eventlocations, Restaurants und Cafés sowie den Airport Club Frankfurt am Main.03.02.2017, DD - Redaktion food-service

