Backöfen: MIWE auf der Euroshop 2017

Vom 05. bis 09. März 2017 findet in Düsseldorf die EuroShop, The World´s No. 1 Retail Trade Fair, statt. Sie ist die weltweit führende Fachmesse für den gesamten Innovationsbedarf des Handels und seiner Partner. Eine der sieben EuroShop Dimensionen widmet sich speziell den Themen Messebau, Design und Event. Denn längst handelt es sich bei modernen Retail-Stores auch um Inszenierungen der Live-Kommunikation, womit sich die Themen Ladenbau und Messebau, Storedesign und Kommunikationsdesign immer mehr annähern.MIWE ist weltweit bekannt für seine Kompetenz und Erfahrung im Bereich klimatisierender Prozessstufen des Backens, der Automatisierungstechnik sowie dem Anlagenbau. Viele wichtige Neuerungen rund ums Backen in den vergangenen fast 100 Jahren werden von der Fachwelt mit dem Name MIWE verbunden. Beispielsweise die Einführung des Stikkenofens in Mitteleuropa oder die konsequente Entwicklung des ‘Sicht- und Duftbackens‘, die zum Siegeszug des Backens im Laden führte.Das MIWE FBC vereint ein exzellentes Backergebnis mit einfachster Bedienung und hoher Energieeffizienz. Damit ist auch das Backen bei gemischter Belegung unterschiedlicher Produkte möglich. Exakt abgestimmte Schwadenmenge und -qualität liefern Glanz, Rösche und Ausbund. Leistungsstarke Umwälzventilatoren sorgen für Gleichmäßigkeit. Dank der intelligenten Mengenautomatik MIWE flexbake ist eine perfekte Bräunung auch bei Teilbelegungen möglich. Außerdem liefert das MIWE FBC Prozesssicherheit an allen Standorten, da die Backprogramme zentral verwaltet und an alle Filialen übertragen werden können.Die Bedienoberfläche MIWE go! für die Steuerung Unit Touch Control MIWE TC-U ermöglicht eine intuitive Bedienung wie beim Smartphone. Das optionale Beschickungssystem vereinfacht das Einschießen. Außerdem garantieren zahlreiche Features eine hohe Energieeffizienz: Der Eco-Modus sorgt dafür, dass sich der Backofen nach einer festgelegten Zeit abschaltet. Die Autostart-Funktion ermöglicht eine optimale Energienutzung – der Backofen heizt vor der Ladenöffnung punktgenau auf die gewünschte Temperatur auf, und die gute Isolierung sorgt für minimalen Wärmeverlust.MIWE connectivity fasst verschiedene Lösungen wie Apps (MIWE zoom*, MIWE messenger* und MIWE flow*), die neue innovative Bedienoberfläche MIWE go!, die alle Voraussetzungen der Konnektivität mit einem IoT System erfüllt, die Dienstleistungen MIWE remote und MIWE winCAB inhaltlich zusammen. Dadurch wird die Bedienung des Backprozesses in allen Schritten einfacher und transparenter gemacht. So sind bereits alle Backstationen, großen Backöfen und Bäckereikälteanlagen werkseitig mit einer Internetverbindung ausgelegt. Dies ermöglicht ohne großen Aufwand bei den Backstationen die Verbindung mit den neuen Apps für mobile Endgeräte. Alle MIWE Anlagen mit der neusten Generation der Steuerung MIWE Touch Control können durch einfache Konfigurationen an MIWE connectivity angeschlossen werden. Aber auch MIWE Anlagen mit älteren Steuerungsvarianten sind nachrüstbar, weshalb ein kostenintensiver Austausch bestehender MIWE Anlagen in den meisten Fällen nicht notwendig ist.Warme Snacks sind die Wachstumstreiber im Außer-Haus-Markt. MIWE präsentiert in Düsseldorf gleich mehrere Backofensysteme, die sich besonders für das Snackgeschäft eignen: MIWE aero e+, MIWE gusto snack, MIWE cube, MIWE condo. Der neue Konvektionsbackofen MIWE gusto snack bietet neben der Backfunktion alle notwendigen Funktionen für das Snackgeschäft: Dampfgaren, Gratinieren und Regenerieren. Beim MIWE gusto snack ermöglicht die einfach einzustellende Dampfgar- oder Kombifunktion (Dampf und Heißluft) die nahezu geruchsfreie Zubereitung und Regeneration von Fleisch, Fisch und Gemüse. Die intelligente Steuerung gart zusammen mit dem drahtlosen Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler die Produkte auf den Punkt.Außerdem präsentiert MIWE auf der EuroShop den Gewinner des südback Trend Awards: den neuen MIWE roll-in e+, mit der Technologie ‘Atmosphärische Backen‘. Der Backofen ist weltweit der erste, bei dem bei einem definierten atmosphärischen Standarddruck in der Backkammer gebacken wird, womit das Backergebnis unabhängig von externen Einflüssen wie Luftdruck, -geschwindigkeit und -feuchtigkeit wird. Die neueste Generation des Stikkenofens überzeugt zudem durch eine um 8 % verbesserte Energieausbeute und den drahtlosen Kerntemperaturfühler.Den MIWE Messestand finden Sie auf der EuroShop in Halle 15, Stand C45. Die EuroShop 2017 ist für Fachbesucher von Sonntag, 05. März 2017, bis Donnerstag, 09. März 2017, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 70,- € (50 € im Online-Vorverkauf (e-Ticket), die 2-Tageskarte 90 € (70 € im OVV) und die Dauerkarte 150 € (130 € im OVV). 1966 wurde die EuroShop erstmals von der Messe Düsseldorf veranstaltet und findet im Drei-Jahres-Turnus statt. Ideeller Träger ist das EHI Retail Institute. Die letzte EuroShop im Jahr 2014 verzeichnete 2.229 Aussteller aus 56 Ländern auf über 116.000 m² netto Ausstellungsfläche und 109.496 Fachbesucher, davon 63 % aus dem Ausland.

03.02.2017, DD - Redaktion food-service / gv-praxis

