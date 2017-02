Chefs Culinar: Startschuss für großen Rezeptwettbewerb "Sweet Dreams"

Gesucht werden dieses Mal die raffiniertesten und kreativsten süßen Rezepte. Egal ob als Vorspeise, Hauptgang, Snack oder Dessert. Insgesamt werden die besten zehn Rezepte prämiert: Als 1. Preis winkt eine exklusive mehrtägige Reise nach Barcelona und Girona. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch im ENIGMA, der neuesten kulinarischen Kreativstätte der Adrià-Brüder, sowie ein Lunch im momentan zweitbesten Restaurant der Welt, dem El Celler de Can Roca. Selbstverständlich inklusive Flug, Transfers, Übernachtungen, Besichtigungen sowie aller Speisen und Getränke für 2 Personen. Der Zweitplatzierte erhält ein hochwertiges Green Egg Medium; der 3. Sieger darf sich über ein edles 9-Gänge-Menü bei 2-Sterne-Koch Daniel Achilles in Berlin freuen. Die Platzierten auf den Rängen 4–10 gewinnen ein exklusives Kochmesser von Nesmuk.Mitmachen dürfen alle kreativen Köche auf www.chefsculinar.de/genuss-contest Die Teilnehmer können sich dort registrieren und seit demschnell und einfach ihr Rezept per Online-Formular hochladen. Eine Fachjury wählt anschließend unter allen Einsendungen 10 Rezepte für die Top Ten aus. Diese werden professionell nachgekocht, fotografiert und veröffentlicht. Ab demkönnen dann alle User online für ihren Favoriten abstimmen. Wer am Ende des Abstimmungszeitraums am 22.06.2017 die meisten Stimmen erhalten hat, gewinnt die Traumreise!04.02.2017, Smi - Redaktion food-service / gv-praxis